Ο Προμηθέας ήττα-πισωγύρισμα από τη Λέγκια στην Πάτρα – Φωτογραφίες

Από το δόξα τον Θεό στο βοήθα Παναγιά ο Προμηθέας Βίκος Cola! Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό κι έχασε στην έδρα του από τη Λέγκια Βαρσοβίας με 85-72.

Το παιχνίδι κρίθηκε επί της ουσίας στο α΄ ημίχρονο, όταν οι Πολωνοί πήραν μια διψήφια διαφορά, την οποία διαχειρίστηκαν μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Οι παίκτες του Γιώργου Λημνιάτη βρέθηκαν σε κακό βράδυ και δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν τη νίκη, καθώς έμειναν πίσω από πολύ νωρίς. Για τους νικητές, κορυφαίος ήταν ο Χάντερ με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ σε εξαιρετικό βράδυ βρέθηκαν ο Ρομπ Γκρέι και ο Νάσος Μπαζίνας, όμως ήταν πολύ μόνοι. Ο Γκρέι πέτυχε 20 πόντους χωρίς να αστοχήσει ποτέ (7/7 δίποντα, 6/6 βολές), ενώ ρεκόρ καριέρας στο BCL έκανε ο Μπαζίνας με 23 πόντους (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5/6 βολές).

Πλέον, ο Προμηθέας είναι στο 2-2, όσες νίκες-ήττες έχει και η Λέγκια και τα πράγματα σε ό,τι αφορά την πρόκριση στη συνέχεια του BCL περιπλέκονται, καθώς οι Πολωνοί υπερκάλυψαν και το 68-64 της νίκης της πατρινής ομάδας στην έδρα τους.

Διαιτητές: Ζουράποβιτς-Τσουέκα-Γιάκομπς. Τα 10λεπτα: 15-28, 32-52 (ημ.), 47-66, 72-85.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάρις, Χάμοντς 4, Κόουλμαν 9 (4 ριμπάουντ), Πλώτας, Μπαζίνας 23 (5/6 βολές, 3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα), Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 11 (1), Λάγιος 2 (3 ριμπάουντ), Καραγιαννίδης, Γκρέι 20 (6/6 βολές, 7/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Μακούρα 3, Σταυρακόπουλος.

ΛΕΓΚΙΑ (Ράνουλα): Γκρέιβς 9 (5 ασίστ), Κζάπλα, Πλούτα 17 (5/10 τρίποντα, 6 ασίστ), Τομασέβσκι 5, Σούνγκου 9 (3 ριμπάουντ), Τας, Σίλινς (4 ριμπάουντ), Κολέντα 7 (5 ριμπάουντ), Τόμπσον 15 (5 ριμπάουντ), Βίλτζεκ 1, Χάντερ 14 (9 ριμπάουντ), Πόνσαρ 8 (9 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 23/25 ελεύθερες βολές, 17/36 δίποντα, 5/27 τρίποντα, 32 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 9 επιθετικά), 12 ασίστ, 28 φάουλ, 14 λάθη, 9 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Λέγκια: 26/37 βολές, 16/29 δίποντα, 9/27 τρίποντα, 43 ριμπάουντ (32 αμυντικά – 11 επιθετικά), 19 ασίστ, 24 φάουλ, 16 λάθη, 11 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

BCL-Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Προμηθέας-Λέγκια 72-85

Ρίτας Βίλνιους-Χαϊδελβέργη 116-90

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ ΠΟΝΤΟΙ Β

Ρίτας Βίλνιους 4 390-346 7

Λέγκια 4 308-300 6

—————————————————-

Προμηθέας 4 308-330 6

Χαϊδελβέργη 4 332-362 5

ΕΠΟΜΕΝΗ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 18/11

Χαϊδελβέργη-Προμηθέας (19.30)

Ρίτας Βίλνιους-Λέγκια (19.45)

