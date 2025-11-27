Προς ένα συνέδριο εφαλτήριο της εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ

Η Κατερίνα Σολωμού είναι μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ

Προς ένα συνέδριο εφαλτήριο της εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ
27 Νοέ. 2025 17:45
Pelop News

Υπάρχουν κομματικά συνέδρια που οδηγούν σε διάσπαση και διάλυση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο αναδείχθηκε πρόεδρος του κόμματος ο Στέφανος Κασσελάκης.

Υπάρχουν κομματικά συνέδρια που διεξάγονται βυθισμένα στην ανία της πλήρους επιβεβαίωσης του αρχηγού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από το οποίο κανείς δεν θυμάται τίποτε.

Υπάρχουν όμως και κομματικά συνέδρια που σηματοδοτούν όχι απλώς μια πορεία προς την εξουσία, αλλά μια ολόκληρη πορεία προς την πολιτική αλλαγή της χώρας. Αυτή είναι η περίπτωση του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπως επιβεβαιώθηκε από την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη της Δυτικής Ελλάδας, την προηγούμενη Κυριακή.

Το πρώτο στοιχείο που προκάλεσε αίσθηση ήταν η συμμετοχή του κόσμου. Το συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου υπήρξε κατάμεστο με σημαντική προσέλευση στελεχών.

Το δεύτερο, πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο ήταν η ποιότητα των εισηγήσεων και των παρεμβάσεων. Συχνά σε κομματικές διαδικασίες οι ομιλητές εκφωνούν λόγους κομματικού πατριωτισμού ή καταλόγους παραπόνων.

Στην περίπτωσή μας είχαμε εισηγήσεις και παρεμβάσεις με συγκρότηση, πολιτικό σκεπτικό και, κυρίως, την εικόνα της ετοιμότητας τόσο ως προς το όραμα μια νέας Ελλάδας που βαδίζει προς την πολιτική αλλαγή, όσο και ως προς την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια που απαιτεί η υλοποίηση αυτού του οράματος.

Είναι γεγονός πως  μπροστά μας βρίσκεται ένας λαός απογοητευμένος. Δική μας υποχρέωση είναι να μην αφήσουμε την απογοήτευση να εξελιχθεί σε συμβιβασμό με τη διαφθορά, την οικονομική υστέρηση και όλα όσα εκπροσωπεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι στο φόβο της δήθεν ακυβερνησίας, αντιπαρατάσσουμε την ελπίδα της πολιτικής αλλαγής που εκπροσωπεί ένα ΠΑΣΟΚ.

Και το συνέδριο μας θα είναι εφαλτήριο εκλογικής νίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:31 Αυτός είναι ο λόγος που ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δ. Μάλλιος συναντήθηκε με τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο
18:19 Βλαντιμίρ Πούτιν: «Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες»
18:15 Η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου στη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026
18:11 Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες
18:00 Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος – Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακά
17:49 «Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα», η Παρτίζαν σε Ομπράντοβιτς!
17:45 Προς ένα συνέδριο εφαλτήριο της εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ
17:45 Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από τη Γέφυρα
17:33 Κορονοϊός: 12 νεκροί και 138 εισαγωγές ο απολογισμός της τελευταίας εβδομάδας
17:27 Σπιράλ: Ψηφιακό Μουσείο για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία
17:18 Η ματωμένη καρέκλα και το έπιπλο με τα κρυμμένα χρήματα από φωτογραφία ντοκουμέντο στη Σαλαμίνα
17:10 Πώς η Πάτρα θα βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το επόμενο 10ήμερο
17:09 Βόρεια Κορέα: Τα ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία
17:03 Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
16:56 ΕΟΠΥΥ: Έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής – Πώς να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση
16:48 Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη ΒΙΝΤΕΟ
16:32 Απίστευτες εικόνες από τα Τζουμέρκα – Σπίτια «στον αέρα» μετά από κατολίσθηση ΦΩΤΟ
16:24 Η Ρωσία απαντά στην Κάγια Κάλας: «Κανένας δεν μπορεί να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
16:16 Στην Κρήτη η σορός του 19χρονου που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
16:08 Κέβιν Σπέισι: Ξανά σε δίκη – Τον κατηγορούν τρεις άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ