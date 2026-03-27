Προσάραξε το φορτηγό πλοίο «Mayuree Naree» στα Στενά του Ορμούζ, αγωνί αγια τους τρεις αγνοούενους ναυτικούς

Το φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης, που είχε τυλιχθεί στις φλόγες από πλήγμα drone στις 11 Μαρτίου, εντοπίστηκε προσαραγμένο στο νησί Κεσμ του Ιράν.

27 Μαρ. 2026 8:48
Pelop News

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του φορτηγού πλοίου «Mayuree Naree», το οποίο είχε βρεθεί στο επίκεντρο των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή του Κόλπου. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης (Tasnim, Fars), το πλοίο προσάραξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/03) κοντά στο χωριό Ramchah, στις ακτές του νησιού Κεσμ (Qeshm) του Ιράν.

Αγωνία για τους τρεις αγνοούμενους

Το πλοίο, ιδιοκτησίας της εταιρείας Precious Shipping, δέχθηκε επίθεση στις 11 Μαρτίου ενώ έπλεε 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, προερχόμενο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό την Ινδία.

Παρά την πάροδο δύο εβδομάδων, η τύχη τριών ναυτικών (όλοι υπήκοοι Ταϊλάνδης) παραμένει άγνωστη. Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι οι ναυτικοί ενδέχεται να εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο μηχανοστάσιο την ώρα της έκρηξης. Οι αρχές της Ταϊλάνδης βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το Ιράν και το Ομάν για τον εντοπισμό τους, καθώς το πλοίο παρέμενε ακυβέρνητο και παρασυρόμενο από τα ρεύματα μέχρι την τελική του προσάραξη.

