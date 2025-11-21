Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.

Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
21 Νοέ. 2025 9:54
Pelop News

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ», σύμφωνα με την από 12/11/ 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προβεί, υπό όρους, στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, 95 ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της που εδρεύουν στον Χελμό Καλαβρύτων (εγκαταστάσεις χιονοδρομικού κέντρου).

Η περίοδος κάλυψης των προαναφερθέντων αναγκών ορίζεται μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου 2025 και Απριλίου 2026, αναλόγως της επαρκούς χιονοκάλυψης του κέντρου, με στόχο την έναρξη από τον μήνα Δεκέμβριο όλων των δραστηριοτήτων ή μέρους αυτών, τμηματικά, εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έναρξη της χιονοδρομίας από τον μήνα Δεκέμβριο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη και τους τρόπους εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο ή για να συμπληρώσετε την αίτηση σκανάρετε το QR Code!

Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:59 Μεσολόγγι: Ανήλικοι εξωσχολικοί γρονθοκόπησαν 15χρονο εντός σχολείου
10:57 Φρανκενστάιν: Η συγγνώμη του Θεού από το δημιούργημά του
10:51 Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:48 Εβγαλε όπλο σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Ναύπακτο
10:43 Πάτρα: Η παιδική παράσταση «Το Κανόνι της Ειρήνης» στις 30/11
10:40 Οι Έλληνες ταξιδιώτες ανακτούν τον έλεγχο: Πώς η κορυφαία εταιρεία αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών, AirAdvisor, ενισχύει τους επιβάτες της Aegean
10:38 Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένος δανεισμό και πρόωρη αποπληρωμή χρέους το 2026
10:30 Πάτρα-Στεγαστική κρίση: Κλειστό το 25% των κατοικιών, αναξιοποίητα 31.000 ακίνητα
10:28 Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πάτρα
10:26 Θεσπρωτία: Τόνοι λάσπης καταστρέφουν καλλιέργειες ΦΩΤΟ
10:21 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό
10:15 Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία επιστρέφει, σήμερα η έναρξη
10:09 Οι πρώτες δηλώσεις Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: Δεν εγκλημάτισα
10:02 Σαντορίνη: Συνελήφθη 48χρονος για κύκλωμα πειρατείας
10:00 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Λαϊκές αγορές, θα μιλήσει ο Εμπορικός Σύλλογος;
9:55 Βολές Τουρκίας στην Ελλάδα για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
9:54 Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
9:37 Η Κατάργηση του ΦΠΑ ως Μοχλός Πραγματικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτονομίας
9:37 SocialWork4All: Διαγωνισμός «Ζωγραφίζω – Αποστιγματίζω» για την προσβασιμότητα ΑμεΑ
9:37 Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: H έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ