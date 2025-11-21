Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ», σύμφωνα με την από 12/11/ 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προβεί, υπό όρους, στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, 95 ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της που εδρεύουν στον Χελμό Καλαβρύτων (εγκαταστάσεις χιονοδρομικού κέντρου).

Η περίοδος κάλυψης των προαναφερθέντων αναγκών ορίζεται μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου 2025 και Απριλίου 2026, αναλόγως της επαρκούς χιονοκάλυψης του κέντρου, με στόχο την έναρξη από τον μήνα Δεκέμβριο όλων των δραστηριοτήτων ή μέρους αυτών, τμηματικά, εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έναρξη της χιονοδρομίας από τον μήνα Δεκέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη και τους τρόπους εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο ή για να συμπληρώσετε την αίτηση σκανάρετε το QR Code!

