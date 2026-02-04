Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
04 Φεβ. 2026 19:06
Pelop News

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

* Εκτέλεση καθημερινής προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε γραμμές παραγωγής, εξοπλισμό κοινής ωφέλειας και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
* Διάγνωση και αποκατάσταση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και μικρής κλίμακας μηχανικών βλαβών σε PLC, κυκλώματα ισχύος, Inverters, αισθητήρες, κινητήρες και κυκλώματα ασφαλείας.
* Διενέργεια ελέγχων στις γραμμές παραγωγής με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της λειτουργικής ασφάλειας.
* Παρακολούθηση και καταγραφή όλων των δυσλειτουργιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

* Πτυχίο / Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
* Ελάχιστη εμπειρία 1-2 ετών σε βιομηχανική συντήρηση ή αυτοματισμό
* Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικών σχεδίων

Γίνε μέρος της ομάδας που συνεχώς εξελίσσεται και καινοτομεί!

Δείτε την αγγελία εδώ

