Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

* Εκτέλεση καθημερινής προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε γραμμές παραγωγής, εξοπλισμό κοινής ωφέλειας και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

* Διάγνωση και αποκατάσταση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και μικρής κλίμακας μηχανικών βλαβών σε PLC, κυκλώματα ισχύος, Inverters, αισθητήρες, κινητήρες και κυκλώματα ασφαλείας.

* Διενέργεια ελέγχων στις γραμμές παραγωγής με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της λειτουργικής ασφάλειας.

* Παρακολούθηση και καταγραφή όλων των δυσλειτουργιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

* Πτυχίο / Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

* Ελάχιστη εμπειρία 1-2 ετών σε βιομηχανική συντήρηση ή αυτοματισμό

* Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικών σχεδίων

Γίνε μέρος της ομάδας που συνεχώς εξελίσσεται και καινοτομεί!

