Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
* Εκτέλεση καθημερινής προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε γραμμές παραγωγής, εξοπλισμό κοινής ωφέλειας και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
* Διάγνωση και αποκατάσταση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και μικρής κλίμακας μηχανικών βλαβών σε PLC, κυκλώματα ισχύος, Inverters, αισθητήρες, κινητήρες και κυκλώματα ασφαλείας.
* Διενέργεια ελέγχων στις γραμμές παραγωγής με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της λειτουργικής ασφάλειας.
* Παρακολούθηση και καταγραφή όλων των δυσλειτουργιών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
* Πτυχίο / Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
* Ελάχιστη εμπειρία 1-2 ετών σε βιομηχανική συντήρηση ή αυτοματισμό
* Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικών σχεδίων
Γίνε μέρος της ομάδας που συνεχώς εξελίσσεται και καινοτομεί!
Δείτε την αγγελία εδώ
