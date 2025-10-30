Προσοχή: Νέα απάτη στα social media – «Χακάρουν» προφίλ και ζητούν χρήματα από φίλους

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Ελληνική Αστυνομία, καθώς παρατηρείται αύξηση περιστατικών χακαρίσματος λογαριασμών στα social media, με στόχο την οικονομική εξαπάτηση ανυποψίαστων χρηστών.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Facebook, η αστυνομία παρουσίασε πραγματικό περιστατικό, όπου απατεώνας παραβίασε τον λογαριασμό χρήστη και στη συνέχεια επικοινώνησε με διαδικτυακό “φίλο” του ζητώντας του χρήματα.

Ο δράστης, προσποιούμενος τον φίλο του θύματος, ισχυρίστηκε ότι «ξέχασε την κάρτα του» και ζήτησε να του κατατεθούν 680 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα τα επιστρέψει άμεσα με «τόκο», δίνοντας 700 ευρώ.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην προχωρούν σε καμία συναλλαγή πριν επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά με το άτομο που τους ζητά χρήματα.

Στην ενημερωτική της ανάρτηση, η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει:

«Δείτε πώς εξαπατήθηκε ένα άτομο στα social media!

Δέχτηκε μήνυμα από “φίλο” που ζητούσε επειγόντως χρήματα!

Όμως… δεν ήταν ο φίλος του! Ήταν απατεώνες που του “χάκαραν” τον λογαριασμό!

Μην καταθέτεις χρήματα χωρίς να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά μαζί του!»

Η αστυνομία καλεί όσους πέσουν θύματα παρόμοιων ενεργειών να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές, αλλά και να προειδοποιούν φίλους και συγγενείς, ώστε να μην εξαπατηθούν με τον ίδιο τρόπο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



