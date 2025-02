Πρόσωπα της Χρονιάς 2025: Πανελλήνιες διακρίσεις

Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία, ο θεσμός ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ του δημοσιογραφικού ομίλου ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, αποτελεί πλέον μία καταξιωμένη διοργάνωση ο οποίος βραβεύει πρόσωπα και αναδεικνύει αξίες, φωτίζοντας όσους με τις πράξεις τους αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για την κοινωνία.

Ο Θεσμός έχει αγαπηθεί από το κοινό, που και φέτος θα κατακλύσει το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 8 Φεβρουαρίου 2024 στις 18:30 και το οποίο ανταποκρίθηκε θερμά με τη συμμετοχή του με προτάσεις στο site prosopaxronias.gr, ενθαρρύνοντας τον οργανισμό μας να συνεχίσει και να εξελίξουμε τον θεσμό.

Εκπληρώνοντας τον στόχο της διεύρυνσης των βραβείων, φέτος, θα απονεμηθούν τέσσερα βραβεία πανελλήνιας εμβέλειας.

Το Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς, θα απονεμηθεί στον πατέρα Κωνσταντίνο και την Παναγιώτα Διαμαντή, εκπαιδευτικό, για τη συγκινητική πρωτοβουλία και αφοσίωση να αναζωογωνήσουν τον τόπο τους, τη Φουρνά Ευρυτανίας, κρατώντας ανοιχτό το σχολείο και «ζωντανό» το χωριό των προγόνων τους. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στη σύσταση της ΑΜΚΕ “Νέα Ζωή στο Χωριό”, που βρήκε αμέσως πανελλήνια απήχηση και υποστήριξη, καθώς και ανταπόκριση, με δεκάδες οικογένειες να αιτούνται να μετοικήσουν στη Φουρνά, παράδειγμα προς μίμηση για την αντιστροφή του ρεύματος μετανάστευσης που έχει ερημοποιήσει τα χωριά μας. Παράλληλα η επιλογή αυτή αναδεικνύει τη δυνατότητα μιας ποιοτικότερης ζωής ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Με το Βραβείο Καλλιτεχνικής Αριστείας θα τιμηθεί η καταξιωμένη ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Η διάκριση αυτή αφορά στο εν γένει καλλιτεχνικό της έργο με τις πλείστες όσες διακρίσεις και ιδιαίτερα τη συγκλονιστική προσέγγιση στην απόδοση του ρόλου της Φραγκογιαννούς στην ταινία «Φόνισσα» της Εύας Νάθενα, βασισμένης στην ομώνυμη νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Η ερμηνεία της φώτισε τον ψυχισμό και ανέπτυξε όλες τις πτυχές της γυναίκας αυτής, θύτη και θύματος ταυτόχρονα, μέσα στο ασφυκτικό κοινωνικό περίβλημα της εποχής της. Επιπλέον η βράβευση αφορά στην ενσυναίσθηση της ηθοποιού ως προς τα κοινωνικά προβλήματα και ιδιαίτερα τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία μας.

Το Βραβείο Αθλητικής Αριστείας θα απονεμηθεί στην Ευαγγελία Πλατανιώτη ως αναγνώριση της σπουδαίας διαδρομής της στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Το Φεβουάριο του 2024, πέτυχε μια ιστορική διάκριση, κατακτώντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Ντόχα το χρυσό μετάλλιο το τεχνικό σόλο γυναικών, αλλά και το αργυρό μετάλλιο στο ελεύθερο σόλο, φτάνοντας συνολικά σε 4 μετάλλια σε παγκόσμα πρωταθλήματα. Η χρονιά ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όπου κατέλαβε μαζί με τη Σοφία Μαλκογεώργου την έκτη θέση στο ελεύθερο πρόγραμμα καλλιτεχνικής κολύμβησης. Η βράβευση της Ευαγγελίας Πλατανιώτη αποτελεί αναγνώριση του ταλέντου, της επιμονής και της προσφοράς της στον ελληνικό αθλητισμό, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για όλους μας και ειδικά τις νέες γενιές.

Με το Βραβείο Δημοσιογραφίας, που θα απονεμηθεί για πρώτη φορά, θα βραβεύσουμε τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, για το ντοκιμαντέρ «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974», το οποίο καταπιάνεται με μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που σημαδεύτηκε από πολιτική αστάθεια, τη δικτατορία και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το έργο αυτό πέραν της δημοσιογραφικής του προσέγγισης, συμβάλλει με αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και σαφήνεια, ώστε ο θεατής να αποκτήσει σφαιρική και ενδελεχή αντίληψη της πολιτικής κατάστασης, ως ενεργός πολίτης, μιας εποχής η οποία επηρέασε και διαμόρφωσε την σύγχρονη ιστορία της χώρας μας.

Η Τελετή Απονομής υπόσχεται να αποτελέσει μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναγνώριση και πολιτισμό. Μαζί θα τιμήσουμε ανθρώπους που ξεχώρισαν για τη θετική τους δράση και την προσφορά τους στην κοινωνία μας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ

Διοργάνωση: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, pelop.gr, Peloponnisos FM 104,1, Ίδρυμα “Λήδας, Νανάς και Σπύρου Δούκα”. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Συνδιοργάνωση στον τομέα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Πανεπιστήμιο Πατρών.

Συνδιοργάνωση Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Ημερήσια Εφημερίδα Συνείδηση.

Πλατινένιος χορηγός: Affidea.

Ασημένιοι χορηγοί: Bakalaros.

Υποστηρικτές: Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, KREOSYS, Καθαριστήρια Stegno.

Χορηγός φιλοξενία: ERAMAI, My Way Hotel and Events, The Naxos Apothecary

Κεντρικός χορηγός επικοινωνίας: THE BEST

Χορηγοί προϊόντων: Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, ΔΟΥΒΡΗΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οινοξένεια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News