Πρόσωπο έκπληξη «εισβάλλει» στο stage του «The Voice of Greece»:

Το «The Voice of Greece»,έρχεται το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου με δύο νέα συναρπαστικά επεισόδια Blind Auditions.

17 Οκτ. 2025 23:59
Pelop News

Ο μουσικός διαγωνισμός «The Voice of Greece», που έχει αγαπηθεί παγκοσμίως, έρχεται το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19/10/2025  στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με δύο νέα συναρπαστικά επεισόδια Blind Auditions.

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου διαμορφώνουν σιγά–σιγά τις ομάδες τους, ενώ νέοι διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή του #TheVoiceGR και ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια. Πόσοι από αυτούς, όμως, θα πείσουν τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους και να τους διεκδικήσουν;

Ανάμεσα στα highlights που θα δούμε στα δύο νέα επεισόδια είναι η διεκδίκηση ενός διαγωνιζόμενου από τρεις coaches. Όταν, όμως, τού ζητείται να ερμηνεύσει ελληνικό τραγούδι, ένα πρόσωπο-έκπληξη «εισβάλλει» στο stage και ξεσηκώνει το κοινό.

Η μεστή φωνή μιας διαγωνιζόμενης κάνει δύο από τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Εκείνη συστήνεται και τους ενημερώνει (και) για την ισπανική της ρίζα, γεγονός που σημαίνει πως θα μπορούσε να τραγουδήσει και ισπανικά τραγούδια στην πορεία του μουσικού διαγωνισμού.

Ακόμα, μία διαγωνιζόμενη γίνεται αιτία να μπει ανάμεσα στους δύο φίλους coaches: τον Πάνο και τον Χρήστο. Ωστόσο, ο Χρήστος ξεκαθαρίζει πως δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να πατήσει το button του block. Ποια θα είναι η επιλογή της;

Ο Γιώργος Καπουτζίδης δίνει τη δική του θετική ενέργεια και διάθεση στους διαγωνιζόμενους και σε όλους όσοι βρίσκονται στο Family Room, ενώ… «εισβάλλει» στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού όποτε χρειάζεται για να βάλει τάξη.
