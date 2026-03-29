Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι λόγω επετειακών εκδηλώσεων

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο επετειακών εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα, θα ισχύσει πλήρης απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από τις 17:00 έως τις 20:30 στις ακόλουθες οδούς:

Οδός Ευγενίου Ευγενίδου (από το Μουσείο «Διέξοδος» έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη)

Οδός Χαριλάου Τρικούπη (από την οδό Ευγενίου Ευγενίδου έως την οδό Λόρδου Βύρωνος)

Οδός Λόρδου Βύρωνος (από την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως την οδό Θυσίας)

Οδός Θυσίας (από την αρχή της έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και την είσοδο του Κήπου των Ηρώων)

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών δημοτικών οδών, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

