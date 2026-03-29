Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι λόγω επετειακών εκδηλώσεων
Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο επετειακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριμένα, θα ισχύσει πλήρης απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από τις 17:00 έως τις 20:30 στις ακόλουθες οδούς:
- Οδός Ευγενίου Ευγενίδου (από το Μουσείο «Διέξοδος» έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη)
- Οδός Χαριλάου Τρικούπη (από την οδό Ευγενίου Ευγενίδου έως την οδό Λόρδου Βύρωνος)
- Οδός Λόρδου Βύρωνος (από την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως την οδό Θυσίας)
- Οδός Θυσίας (από την αρχή της έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και την είσοδο του Κήπου των Ηρώων)
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών δημοτικών οδών, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
