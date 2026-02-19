Προσωρινές λύσεις στα σοβαρά προβλήματα της Πατρών-Τριπόλεως: Να δούμε και την ενδοχώρα

Στην ανάγκη άμεσων τεχνικών παρεμβάσεων στην επαρχιακή οδό που συνδέει την Πάτρα με την Τρίπολη, γνωστή ως «111», αναφέρθηκε χθες ο δήμαρχος του Δήμου Ερυμάνθου Θεόδωρος Μπαρής, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Ολα Λέγονται».

Αρχικά, ο δήμαρχος περιέγραψε τα προβλήματα που προκάλεσαν οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις στον Ερύμανθο, οι οποίες οδήγησαν στην κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σοβαρό ζήτημα της οδού «111» και ειδικότερα στο πρόβλημα που έχει προκύψει στη Δίβρη, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, καθώς ο δρόμος παραμένει κλειστός στο συγκεκριμένο σημείο.

«Πρόκειται για έναν δρόμο που συνδέει δύο πρωτεύουσες περιφερειακών ενοτήτων. Είναι ένα χρόνιο αίτημα και απαιτούνται σοβαρές και γενναίες παρεμβάσεις, ώστε να χαρακτηριστεί εθνικός. Κοντά στη Δίβρη έχει διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ και σε άλλα σημεία, πάνω από το φράγμα, καταγράφονται προβλήματα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μπαρής, ζητώντας εμμέσως από τους αρμοδίους φορείς να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την οριστική επίλυση του ζητήματος.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε, επίσης: «Τα προηγούμενα χρόνια δόθηκε έμφαση στην κατασκευή παραλιακών οδικών αξόνων για την αύξηση της ασφάλειας, όμως ήρθε η ώρα να γίνουν παρεμβάσεις και στην ενδοχώρα. Αλλωστε, αυτός είναι ένας από τους λόγους που παρατηρείται πληθυσμιακή μείωση στα ορεινά. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον στο σημείο της Δίβρης, η αποκατάσταση είναι απολύτως αναγκαία.

Οι υποδομές έχουν κατασκευαστεί σε μία περίοδο κατά την οποία τα καιρικά φαινόμενα δεν είχαν την ένταση που εμφανίζουν σήμερα. Πλέον, η κλιματική κρίση δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τόσο τη συντήρηση, όσο και την αναβάθμιση των υποδομών, ώστε να αντέχουν στις νέες συνθήκες».

Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ το σημείο έχει επισκεφθεί ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Εργων Βασίλης Γιαννόπουλος, μαζί με τον γενικό γραμματέα Υποδομών, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ηδη έχουν ξεκινήσει εργασίες διαμόρφωσης οδικής παράκαμψης στο σημείο, με στόχο την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην ΕΟ 111, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη γνωστό πότε θα ολοκληρωθούν οι τεχνικές παρεμβάσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Στο μεταξύ, χθες ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, καθώς και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με την κατάρρευση τμήματος της ΕΟ Πατρών-Τριπόλεως (πρώην 111) και την επείγουσα ανάγκη άμεσων, μόνιμων παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας. Την ερώτηση συνυπέγραψαν οι υπεύθυνοι ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαΐδης, Παναγιώτης Δουδωνής, Ανδρέας Πουλάς και ο βουλευτής Ηλείας Μ. Κατρίνης.

Ο Γιώργος Παπανδρέου με την ερώτησή του επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της οδικής αρτηρίας για τη σύνδεση των ορεινών περιοχών της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αρκαδίας με τα αστικά κέντρα, αλλά ταυτόχρονα τα διαχρονικά σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανθεκτικότητας που παρουσιάζει με τις συχνές κατολισθήσεις και τα φαινόμενα διάβρωσης.

Τέλος, καλεί τους αρμοδίους υπουργούς να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μόνιμων έργων αποκατάστασης, αντιδιαβρωτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας και σε συντονισμό με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αποκαταστήσουν την ασφαλή κυκλοφορία στο ύψος της Δίβρης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



