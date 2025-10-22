Προσωρινή βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας

Όπως ενημέρωσε η δημοτική επιχείρηση, η βλάβη αφορά το τηλεφωνικό κέντρο στις εγκαταστάσεις του πολυχώρου Παλαιών Σφαγείων, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν προσωρινά τα σταθερά τηλέφωνα.

Μέχρι την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος, η επικοινωνία με την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας θα γίνεται μέσω e-mail στη διεύθυνση info@carnivalpatras.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να στέλνουν το όνομά τους και τηλέφωνο επικοινωνίας για να λάβουν άμεση ανταπόκριση.

Η επιχείρηση ζητά συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας του τηλεφωνικού συστήματος το συντομότερο δυνατό.

