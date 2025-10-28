Πρόστιμα ΚΟΚ: Οι δήμοι χάνουν πολύτιμους πόρους
Αντιδράσεις από την ΚΕΔΕ και τους δήμους όλης της χώρας για τη μεταφορά των εσόδων από τις κλήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό
Εντονες αντιδράσεις προκαλεί στην τοπική αυτοδιοίκηση το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο προβλέπει ότι τα έσοδα από τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν θα εισπράττονται πλέον από τους δήμους, αλλά θα κατευθύνονται σε έναν νέο κρατικό λογαριασμό με τίτλο «Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας και Πρόστιμα για Παραβάσεις του ΚΟΚ».
Η ρύθμιση αυτή, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 20 του σχεδίου νόμου, αφαιρεί ένα από τα ελάχιστα σταθερά έσοδα των δήμων, τα οποία προέρχονται από τη δράση της Δημοτικής Αστυνομίας και συνήθως επενδύονται σε έργα οδικής ασφάλειας, φωτισμό, συντηρήσεις και μικρές τοπικές παρεμβάσεις. Με το νέο πλαίσιο, τα χρήματα αυτά θα συγκεντρώνονται κεντρικά και η κατανομή τους θα καθορίζεται μελλοντικά μέσω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, χωρίς εγγύηση για το ποιο ποσοστό θα επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες.
Οι αντιδράσεις είναι έντονες, καθώς οι δήμοι θεωρούν ότι υπονομεύεται η οικονομική τους αυτοτέλεια σε μια περίοδο που ήδη δυσκολεύονται να ισοσκελίσουν τους ισολογισμούς τους. «Αφού δεν τα εισπράττουν, τα χάνουν» είναι η φράση που συνοψίζει τη φιλοσοφία της κυβέρνησης πίσω από τη νέα ρύθμιση, καθώς σε πολλές περιπτώσεις -όπως του Δήμου Πατρέων- τα πρόστιμα παραμένουν ανείσπρακτα επί χρόνια.
Χαρακτηριστικά, ο Δήμος της Πάτρας έχει προχωρήσει στη διαγραφή 11 εκατομμυρίων ευρώ από παλαιές κλήσεις και προγραμματίζει τη διαγραφή άλλων τόσων, ποσά που ουδέποτε μπήκαν στα ταμεία του. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με τη δημιουργία του νέου ταμείου θα αποφευχθεί η συσσώρευση νέων ανείσπρακτων χρεών και θα ενισχυθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των προστίμων.
Η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, καταδικάζοντας τη νομοθετική πρωτοβουλία και ζητώντας την άμεση απόσυρσή της. Οπως υπογραμμίζει, «αν ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, θα αφαιρεθούν από τα ήδη άδεια ταμεία των δήμων πολύτιμοι πόροι που αποδίδονταν εδώ και δεκαετίες».
Η ΚΕΔΕ τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι πόροι χρηματοδοτούν κρίσιμα έργα για την οδική ασφάλεια και την προστασία ανθρώπινων ζωών και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να ενισχύσει άλλα ταμεία -όπως αυτά του ένστολου προσωπικού της ΕΛΑΣ και του Στρατού- εις βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
«Δεν αντιλαμβανόμαστε με ποια λογική, και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, αποφασίστηκε να αφαιρεθούν δικά μας χρήματα» αναφέρει η ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη προσβολή του θεσμού της αυτοδιοίκησης».
Η Ενωση υποστηρίζει ότι συμφωνεί με την ανάγκη ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της τεχνολογικής αναβάθμισης μέσω καμερών και αισθητήρων, αλλά θεωρεί αδιανόητο το κόστος αυτών των έργων να μετακυλίεται στους δήμους, με την αφαίρεση των δικών τους εσόδων.
«Είναι αδιανόητο, την ώρα που η εθνική οικονομία ανακάμπτει, να αφαιρούνται πόροι από έναν θεσμό που αποτελεί βασικό πυλώνα του κράτους» καταλήγει η ΚΕΔΕ, ζητώντας από το κεντρικό κράτος «να σεβαστεί επιτέλους την αυτοδιοίκηση».
Η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί όσο το νομοσχέδιο παραμένει σε δημόσια διαβούλευση, με τους δήμους να προαναγγέλλουν δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν υπάρξει απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίηση της επίμαχης διάταξης.
