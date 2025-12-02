Πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ στην CAF για καθυστερήσεις στο Μετρό

Η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στην ισπανική εταιρεία CAF S.A. για σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο αναβάθμισης 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό (Κηφισιά–Πειραιάς). Πρόκειται για τους συρμούς 8ης παραλαβής, οι οποίοι ανακαινίζονται ώστε να επιστρέψουν στις ράγες πιο αξιόπιστοι και άνετοι, προσφέροντας περισσότερα και συνεπή δρομολόγια στους επιβάτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ απέρριψε νέο αίτημα της CAF για μετάθεση της ολοκλήρωσης του έργου έως τον Σεπτέμβριο του 2027, θεωρώντας τους λόγους που επικαλέστηκε αβάσιμους. Αντίθετα, αποφασίστηκε η παράταση στους τμηματικούς χρόνους παράδοσης και η ταυτόχρονη επιβολή του προβλεπόμενου συμβατικού προστίμου, που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης.

Η αναβάθμιση των 14 συρμών αποτελεί κρίσιμο έργο για τη λειτουργία της Γραμμής 1, καθώς θα βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες προς τους επιβάτες και θα αυξήσει τη συχνότητα των δρομολογίων. Ο πρώτος αναβαθμισμένος συρμός αναμένεται να ενταχθεί στο δίκτυο την άνοιξη του 2026.

