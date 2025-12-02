Πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ στην CAF για καθυστερήσεις στο Μετρό

Η ΣΤΑ.ΣΥ επιβάλλει πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ στην ισπανική CAF για σημαντικές καθυστερήσεις στην αναβάθμιση 14 συρμών της Γραμμής 1 (Κηφισιά–Πειραιάς).

Πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ στην CAF για καθυστερήσεις στο Μετρό
02 Δεκ. 2025 10:55
Pelop News

Η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στην ισπανική εταιρεία CAF S.A. για σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο αναβάθμισης 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό (Κηφισιά–Πειραιάς). Πρόκειται για τους συρμούς 8ης παραλαβής, οι οποίοι ανακαινίζονται ώστε να επιστρέψουν στις ράγες πιο αξιόπιστοι και άνετοι, προσφέροντας περισσότερα και συνεπή δρομολόγια στους επιβάτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ απέρριψε νέο αίτημα της CAF για μετάθεση της ολοκλήρωσης του έργου έως τον Σεπτέμβριο του 2027, θεωρώντας τους λόγους που επικαλέστηκε αβάσιμους. Αντίθετα, αποφασίστηκε η παράταση στους τμηματικούς χρόνους παράδοσης και η ταυτόχρονη επιβολή του προβλεπόμενου συμβατικού προστίμου, που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης.

Η αναβάθμιση των 14 συρμών αποτελεί κρίσιμο έργο για τη λειτουργία της Γραμμής 1, καθώς θα βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες προς τους επιβάτες και θα αυξήσει τη συχνότητα των δρομολογίων. Ο πρώτος αναβαθμισμένος συρμός αναμένεται να ενταχθεί στο δίκτυο την άνοιξη του 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:27 Μαδρίτη: Η «φωτεινή» πρωτεύουσα, τι να δείτε
11:21 Χρυσοχοΐδης: «Απαραβίαστα τελωνεία και λιμάνια – Δεν θα επιτραπεί αποκλεισμός κρίσιμων υποδομών»
11:15 Αντιδράσεις για Σιμόπουλο: «Και με βία να ανοίξουν οι δρόμοι από τα αγροτικά μπλόκα» BINTEO
11:12 Κοντογεώργης για αγροτικά, οικονομία και πολιτικές προτεραιότητες: «Διάλογος, δικαιοσύνη και τήρηση της νομιμότητας»
11:10 Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα γλυκίσματα των χριστουγένων, οι τιμές στην Πάτρα
11:10 Νέα πρόεδρος στους Εκπαιδευτές Οδήγησης στην Αχαϊα
11:08 Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: «Διάλογος ναι, ταλαιπωρία της κοινωνίας όχι»
11:04 Μας έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από Ιταλία: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί νοτιάδες χτυπούν τη χώρα
11:03 Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ελένη Κοτίνη – Τσιάλτα στο Πολύεδρο
10:56 Ο Ερμής έχει κερδίσει τους 7 από τους 8 βαθμούς εκτός έδρας
10:55 Πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ στην CAF για καθυστερήσεις στο Μετρό
10:50 Πάτρα: Παρουσία Νατσιού εκδήλωση της «ΝΙΚΗΣ» ΦΩΤΟ
10:49 Βενεζουέλα: Μόνος του ο Μαδούρο απέναντι από τις ΗΠΑ
10:47 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: Η κυβέρνηση λέει ψέματα
10:43 Πάτρα: Δράση της ΟΙΚΙΠΑ πίνεις καφέ και επισκευάζεις τις συσκευές σου
10:38 Τι αποκάλυψε η Ελένη Χαραλαμπούδη
10:30 Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ
10:30 Αχαΐα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Την Παρασκευή τα πρώτα μπλόκα
10:27 Κασσελάκης: Ο Τσίπρας υπονόμευσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να επιστρέψει στο κέντρο
10:21 Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα και πώς υπολογίζεται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ