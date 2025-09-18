Πρόστιμο 500 ευρώ σε δημότη της Θεσσαλονίκης για ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο

Η καταγγελία ενός πολίτη οδήγησε τη δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης να επιβάλει πρόστιμο σε κάτοικο που άφησε σωρό από ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο.

18 Σεπ. 2025 15:00
Pelop News

Πρόστιμο ύψους 500 ευρώ βεβαίωσε σήμερα η δημοτική αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης σε δημότη που εναπόθεσε στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Ιωαννίνων, μεγάλη ποσότητα από ογκώδη αντικείμενα.

Το περιστατικό έγινε γνωστό ύστερα από καταγγελία πολίτη στην Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας. Άμεσα ενημερώθηκε η δημοτική αστυνομία, η οποία εντόπισε τον παραβάτη και του βεβαίωσε το πρόστιμο, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει ότι οι πολίτες οφείλουν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη δωρεάν αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, αποφεύγοντας την ανεξέλεγκτη απόθεση στους δημόσιους χώρους που επιβαρύνει την εικόνα και την καθαριότητα της πόλης.
