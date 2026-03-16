Πρόστιμο μαμούθ στην Τσέλσι από την Premier League, 10 εκατ. λιρών και απαγόρευση μεταγραφών με αναστολή

Η Premier League επέβαλλε ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχει επιβληθεί ποτέ σε σύλλογο μέλος της, αλλά όσο περίεργο κι αν ακούγεται η συγκεκριμένη εξέλιξη μόνο… ανακούφιση προσέφερε στην Τσέλσι.

Οι «μπλε» του Λονδίνου, βρισκόταν εδώ και χρόνια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης επιτροπής η οποία εξέταζε πιθανές παρατυπίες που αφορούσαν την περίοδο 2011-2019 (όσον αφορά τις μεταγραφές της πρώτης ομάδας), αλλά και την περίοδο 2019-2022 (για τις μεταγραφές των ακαδημιών).

Όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ τα μέλη της επιτροπής εξέτασαν περισσότερα από 200.00 έγγραφα που αφορούσαν τις μεταγραφές του συλλόγου (και κυρίως το κομμάτι των πληρωμών) με την νυν διοίκηση να συνεργάζεται από την πρώτη στιγμή και σε πολλές περιπτώσεις να ενημερώνει η ίδια για τις παρατυπίες που είχαν εντοπισθεί γεγονός που έπαιξε τον ρόλο του στην τελική απόφαση.

Η αρχική εισήγηση της Επιτροπής ήταν να επιβληθεί πρόστιμο 20 εκατομμυρίων λιρών, ωστόσο η στάση της διοίκησης του Τοντ Μπόελι (που διαδέχθηκε τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς όταν υποχρεώθηκε να την πουλήσει) αποδείχθηκε καταλυτική προκειμένου το πρόστιμο που ανακοινώθηκε να είναι ακριβώς στη μέση.

Πέρα από τη χρηματική ποινή, επιβλήθηκε απαγόρευση μεταγραφών για την πρώτη ομάδα για έναν χρόνο, η οποία όμως έχει ανασταλτατικό χαρακτήρα (αν δεν προκύψει παραβίαση την επόμενη διετία θα… εξαφανιστεί), αλλά και απαγόρευση εγγραφής νέων παικτών στις ακαδημίες για τους επόμενους εννέα μήνες.

Υπενθυμίζουμε ότι η Τσέλσι πριν από δύο χρόνια είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ και από την UEFA για ανάλογες κατηγορίες, αλλά όπως και με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, έτσι και με την Premier League η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε πολλά χαμόγελα στους διοικούντες της ομάδας.

Οι Λονδρέζοι κινδύνευαν σοβαρά με αφαίρεση βαθμών, κάτι που θα κόστιζε τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κύπελλα της επόμενης περιόδου, οπότε το οικονομικό πρόστιμο είναι διαχειρίσιμο, ειδικά από τη στιγμή που η διοίκηση Μπόελι από την πρώτη στιγμή που είχε αναλάβει είχε προνοήσει να κρατήσει 150 εκατ. ευρώ ως οικονομική εγγύηση σε περίπτωση που προέκυπταν πρόστιμα και τιμωρίες από την διακυβέρνηση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

