«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: Νέες απλουστεύσεις και επιπλέον παρεμβάσεις στο πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία και τη μείωση της γραφειοκρατίας, τα συναρμόδια υπουργεία ανακοίνωσαν βελτιωμένες και πιο γρήγορες διαδικασίες στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», προχωρώντας στην τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η νέα ρύθμιση, που υπογράφηκε από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Εργασίας, Κοινωνικής Συνοχής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, στοχεύει στην κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών των δικαιούχων και στην επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης των έργων.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις παρεμβάσεις με κινητό εξοπλισμό, όπως εκτυπωτές braille, κινητές ράμπες και άλλες φορητές υποδομές. Για αυτού του είδους τις παρεμβάσεις δεν θα απαιτούνται πλέον δικαιολογητικά που σχετίζονται με την κατοικία του αιτούντος, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, καταργείται η απαίτηση για μελέτη μηχανικού στις παρεμβάσεις που δεν χρειάζονται άδεια μικρής κλίμακας. Αντίθετα, όπου απαιτείται έκδοση τέτοιας άδειας, ο Σύμβουλος Μηχανικός Έργου θα αναλαμβάνει τη σύνταξη της μελέτης και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων εγγράφων, με προσαύξηση αμοιβής κατά 450 ευρώ.

Επιπλέον, για αιτήσεις που έχουν ήδη προεγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης, προβλέπεται η καταβολή αμοιβής στον Σύμβουλο Μηχανικό, ακόμη και όταν οι παρεμβάσεις αφορούν αποκλειστικά σε κινητά στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί συμπληρωματικά στοιχεία ή σχετικό αίτημα από τον δικαιούχο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επέκταση του πίνακα επιλέξιμων παρεμβάσεων, ο οποίος εμπλουτίζεται με προτάσεις που προήλθαν από την ίδια την αναπηρική κοινότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

αναβατόρια καθίσματος εξωτερικού χώρου,

τοποθέτηση χειρολισθήρων,

συστήματα πρόσδεσης/συγκράτησης αναπηρικού αμαξιδίου σε οχήματα,

αντικατάσταση μπανιέρας με ντουζιέρα,

σύνδεση διακοπτών σπιτιού με ασύρματο δίκτυο.

Παράλληλα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε παράταση έως τις 18 Νοεμβρίου 2025 για την υποβολή αιτήσεων στη β’ φάση του προγράμματος, που καλύπτει παρεμβάσεις τόσο σε κατοικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους ατόμων με αναπηρία.

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ και χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρέχει επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ, με προκαταβολή 50% του ποσού, σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% λόγω κινητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας.

