Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις 2026: Προσοχή στις παγίδες πριν την οριστικοποίηση

Η ΑΑΔΕ προχωρά στη διεύρυνση του συστήματος προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, με περισσότερες από 1,35 εκατομμύρια δηλώσεις (που αφορούν περίπου 1,55 εκατομμύρια φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους) να είναι ήδη διαθέσιμες στην πλατφόρμα myAADE από τις 16 Μαρτίου 2026.

Οι δηλώσεις αυτές είναι προεκκαθαρισμένες βάσει στοιχείων που αντλούνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσης. Ωστόσο, η ευθύνη για την ορθότητα των δεδομένων παραμένει στους φορολογούμενους. Εάν τα στοιχεία είναι πλήρη και ακριβή, η δήλωση οριστικοποιείται αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026 χωρίς περαιτέρω ενέργεια.

Σε περίπτωση ανακρίβειας ή παράλειψης, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15 Απριλίου 2026. Από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου 2026 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις (που επέχει θέση αρχικής). Η γενική προθεσμία υποβολής όλων των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2026 (με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, έως 31 Ιουλίου).

Κρίσιμα σημεία ελέγχου περιλαμβάνουν:

Την οικογενειακή κατάσταση και τα εξαρτώμενα μέλη, που επηρεάζουν εκπτώσεις φόρου και επιδόματα.

Την πλήρη καταγραφή όλων των εισοδημάτων (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, περιστασιακή εργασία, εισοδήματα εξωτερικού).

Τις παρακρατηθείσες εισφορές και φόρους, καθώς και τα ποσά ηλεκτρονικών συναλλαγών για κάλυψη του 30% ορίου αφορολόγητου (διαφορετικά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά).

Τα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικίες, οχήματα κ.ά.), τα οποία μπορεί να αυξήσουν το φορολογητέο εισόδημα εάν δεν καλύπτονται από δηλωθέντα έσοδα.

Τον σωστό IBAN για γρήγορη επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου.

Η ΑΑΔΕ θα ενημερώνει για τυχόν νεότερα στοιχεία (π.χ. διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών). Εάν αυτά ενσωματωθούν πριν την οριστικοποίηση, δεν απαιτείται ενέργεια· διαφορετικά, απαιτείται τροποποιητική δήλωση. Ο ενδελεχής έλεγχος και η έγκαιρη διόρθωση αποτρέπουν υπερφορολόγηση, καθυστερήσεις επιστροφών ή πρόσθετες επιβαρύνσεις.

