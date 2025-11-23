Πρώτα αποτελέσματα από τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα – Ποιος προηγείται

Η συμμετοχή καταγράφηκε ικανοποιητική και ήδη έχουν αρχίσει να δημοσιοποιούνται τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα για τη ΔΕΕΠ Αχαΐας.

Οι εσωκομματικές κάλπες της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη προέδρων και μελών ΔΕΕΠ, ΔΗΜ.ΤΟ., καθώς και συνέδρων έκλεισαν στις 7 το απόγευμα, τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας. Η συμμετοχή καταγράφηκε ικανοποιητική και ήδη έχουν αρχίσει να δημοσιοποιούνται τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα για τη ΔΕΕΠ Αχαΐας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες:

Κλειτορία
Ψήφισαν συνολικά 237 μέλη.

  • Αντώνης Κουνάβης: 147 ψήφοι

  • Μάκης Κατσιγιάννης: 86 ψήφοι

Καλάβρυτα

  • Αντώνης Κουνάβης: 231 ψήφοι

  • Μάκης Κατσιγιάννης: 173 ψήφοι

ΔΗΜ.ΤΟ. Βορείου Τομέα Πάτρας

  • Αντώνης Κουνάβης: 407 ψήφοι

  • Μάκης Κατσιγιάννης: 135 ψήφοι

ΔΗΜ.ΤΟ. Κεντρικού Τομέα Πάτρας

3ο Τμήμα

  • Μάκης Κατσιγιάννης: 108 ψήφοι

  • Αντώνης Κουνάβης: 220 ψήφοι

  • Χωρίς σταυρό: 48

4ο Τμήμα

  • Μάκης Κατσιγιάννης: 99 ψήφοι

  • Αντώνης Κουνάβης: 199 ψήφοι

  • Χωρίς σταυρό: 61

Συνολικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής

Με βάση τα μέχρι τώρα καταγεγραμμένα τμήματα:

  • Αντώνης Κουνάβης: 1.204 ψήφοι

  • Μάκης Κατσιγιάννης: 601 ψήφοι

Ο Αντώνης Κουνάβης προηγείται στις μέχρι τώρα ενότητες όπου έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Τα εκλογικά κέντρα στην Αχαΐα

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Γραμματεία Οργανωτικού, τα εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν στην Αχαΐα είναι τα εξής:

  1. Κέντρο Πόλεως Πάτρας: Στρούμπειο – 2ο Δημοτικό Σχολείο, Μαιζώνος 26 (4 εκλογικά τμήματα).

  2. Βόρειος Τομέας Πάτρας: 34ο Δημοτικό Σχολείο Ανθούπολης, απέναντι από την Τροχαία (3 τμήματα).

  3. Νότιος Τομέας Πάτρας: 5ο Γυμνάσιο Πατρών, πλατεία Μαρούδα, Μαραγκοπούλου 1 (3 τμήματα).

  4. Ερύμανθος: Δημαρχείο Ερυμάνθου στη Χαλανδρίτσα (1 τμήμα).

  5. Δυτική Αχαΐα: Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας (3 τμήματα).

  6. Καλάβρυτα: ΚΕΠ, Αγίου Αλεξίου 35 (1 τμήμα).

  7. Κλειτορία: ΚΕΠ Κλειτορίας, κεντρική πλατεία (1 τμήμα).

  8. Αιγιαλεία: Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης» (3 τμήματα).

Οι ψηφοφόροι παρέλαβαν τρία ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος, για τη ΔΕΕΠ, τις ΔΗΜ.ΤΟ. και τους συνέδρους.
Το ψηφοδέλτιο για τη ΔΕΕΠ ήταν ενιαίο: επάνω αναγράφονταν οι υποψήφιοι πρόεδροι και ακολουθούσαν τα υποψήφια μέλη.
Το δεύτερο ψηφοδέλτιο αφορούσε την εκλογή προέδρου και μελών ΔΗΜ.ΤΟ., ενώ το τρίτο αφορούσε την εκλογή συνέδρων.

Οι «267» στη μάχη του σταυρού

Συνολικά, 267 Αχαιοί υποψήφιοι συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία για ΔΕΕΠ, ΔΗΜ.ΤΟ. και συνέδρους.
Σε όλες τις οργανώσεις της Αχαΐας καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο υποψηφιότητες για την προεδρία – με τη Δυτική Αχαΐα να καταγράφει τρεις – ενώ αναλόγως διαμορφώθηκαν και τα συνδυαστικά ψηφοδέλτια.

Η σταυροδοσία

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γραμματείας Οργανωτικού, η μέγιστη σταυροδοσία για ΔΕΕΠ και ΔΗΜ.ΤΟ. είναι:

  • ΔΕΕΠ Αχαΐας: 5 σταυροί (εκλέγονται 15 μέλη)

  • ΔΗΜ.ΤΟ. Αιγιαλείας: 4 (13)

  • ΔΗΜ.ΤΟ. Καλαβρύτων: 3 (9)

  • Βόρειος Τομέας Πάτρας: 3 (11)

  • Κέντρο Πόλεως Πατρών: 5 (15)

  • Νότιος Τομέας Πάτρας: 3 (11)

  • ΔΗΜ.ΤΟ. Ερυμάνθου: 2 (7)

  • ΔΗΜ.ΤΟ. Δυτικής Αχαΐας: 3 (9)

Στο ψηφοδέλτιο για τους συνέδρους επιτρέπονται έως και οκτώ σταυροί.

Πόσοι είχαν δικαίωμα ψήφου δια ζώσης και πόσοι ηλεκτρονικά – Νέο ρεκόρ μελών

Το βράδυ της Παρασκευής ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές, με την Αχαΐα να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ:
Συνολικά 18.000 μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία.

Από αυτά:

  • 11.520 μέλη έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν δια ζώσης

  • 6.580 μέλη επέλεξαν την ηλεκτρονική ψήφο

Η διαδικασία συνεχίζεται με ομαλότητα και τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται αργότερα το βράδυ.

