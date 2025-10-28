Πρωταγωνίστρια η τεντούρα σε βίντεο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – Η Σοφία Χριστοπούλου «σύστησε» το τοπικό ηδύποτο στον Σωτήρη Κοντιζά

Ενα ιδιαίτερα καλαίσθητο βιντεάκι στο Portal Greek Farms του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με πρωταγωνίστρια την πατρινή Τεντούρα στάθηκε η αφορμή να μιλήσουμε με τη συμπολίτισσα Σοφία Χριστοπούλου φιλόλογο – ερευνήτρια τοπικής ιστορίας και γαστρονομίας, η οποία παρουσιάζει το παραδοσιακό τοπικό ηδύποτο μέσα από μια φιλική συζήτηση με τον γνωστό σεφ Σωτήρη Κοντιζά. Σκηνικό, ο καταπράσινος κήπος του Bold Type Hotel της Γερμανού.

«Πρόκειται για μια δουλειά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προβολής των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, δηλαδή προϊόντων με τοπική προέλευση» εξηγεί στην «Π» η Σοφία Χριστοπούλου.

«Αποφασίστηκε να δημιουργηθούν σύντομα βίντεο για κάθε προϊόν, και σε αυτά τα προϊόντα συμπεριέλαβαν τα πατρινά Μαυροδάφνη (σ.σ. έχει γυριστεί αντίστοιχο βιντεάκι στην Achaia Clauss) και Τεντούρα» προσθέτει.

Η παραγωγή απευθύνθηκε στην ποτοποιία Χάχαλη, με την Ευθαλία Κατσιγιάννη-Χάχαλη να προτείνει τη Σοφία Χριστοπούλου ως πρόσωπο των «συστάσεων». «Μου τηλεφώνησαν, συζητήσαμε σχετικά, και συμφωνήσαμε ότι δεν θέλαμε να επεκταθούμε σε ιστορικές λεπτομέρειες, αλλά να γίνονται απλά κάποιες νύξεις, ώστε να μην κουράζει το βίντεο» σημειώνει.

Σε κλίμα φιλικό

«Το γύρισμα έγινε ένα όμορφο δειλινό του Μαΐου. Το συνεργείο ήταν άψογο -επαγγελματίες, ακριβείς, σχολαστικοί στη λεπτομέρεια -μέχρι και το χρώμα των ρούχων μου με του Σωτήρη Κοντιζά φρόντισαν να ταιριάζει. Ο ίδιος ήταν ευγενέστατος, φιλικός, χωρίς ίχνος σνομπισμού. Μου μίλησε για την πορεία του, συνεννοηθήκαμε για τα βασικά και τα γυρίσματα κύλησαν φυσικά και ευχάριστα».

Η παρουσίαση της Τεντούρας στο βίντεο γίνεται μέσα από τους διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να απολαύσει κανείς το ποτό: «Σκέτη μετά το φαγητό, με πάγο σε χαμηλό ποτήρι ή, στην πιο μοντέρνα της εκδοχή, με κρέμα γάλακτος και κανέλα. Παρουσιάζουμε την Τεντούρα έτσι ώστε να ‘’μιλάει’’ στον κόσμο και να αγγίζει και τους νεότερους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα βγήκε όπως ακριβώς το θέλαμε: απλό, αληθινό, σαν μια συζήτηση μεταξύ δύο φίλων».

Η Πάτρα στο «φως»

Η Σοφία Χριστοπούλου στέκεται ιδιαίτερα στη σημασία της προβολής της Πάτρας μέσα από το βίντεο. «Δείχνει μια πολύ ωραία εικόνα της πόλης -τους πρότεινα ως φόντο το Ρωμαϊκό Ωδείο, το θέατρο «Απόλλων», τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το Δασύλλιο, το Bold Type Hotel. Το τελικό μοντάζ είναι εξαιρετικό» λέει. Για να τονίσει, στη συνέχεια, τη σημασία της σωστής προβολής της πόλης: «Συχνά προβάλλεται η Πάτρα με λάθος τρόπο. Δεν υπάρχει στόχευση, αλλά τουναντίον πληθώρα βίντεο με πολλές φωτογραφίες χωρίς ουσία».

Πολιτιστική πρόταση

Η ίδια καταθέτει, επίσης, και μια ευρύτερη πολιτιστική πρόταση: «Να υπάρξει μια εκδοτική άνοιξη, μέσω χρηματοδότησης της έρευνας και της συγγραφής βιβλίων για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας, από φορείς και χορηγούς». Τονίζει δε την κατεπείγουσα ανάγκη της αποδελτίωσης, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του πλούσιου υπάρχοντος υλικού σε έναν χώρο που θα προσφέρει ψηφιακή πρόσβαση σε πολίτες -οπωσδήποτε σχολεία- και επισκέπτες. «Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τη δημιουργία ενός Μουσείου της Πόλης, όπου θα παρουσιάζεται η ιστορία της Πάτρας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Τα παιδιά την αγνοούν αυτή την ιστορία. Πρέπει, επιτέλους, να γνωρίσουν την πόλη, να την αγαπήσουν, να την υποστηρίξουν. Δεν αγαπάμε την πόλη μας γι’ αυτό έχει καταντήσει έτσι. Το φωνάζω χρόνια τώρα…» καταλήγει.

