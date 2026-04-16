Πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών ενεργειακών εταιρειών – «Ηθική και οικονομικά αποτελεσματική» λύση

Την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας ICRICT, κάνοντας λόγο για «ηθική επιταγή» και «οικονομικά αποτελεσματικό μέτρο» απέναντι στην εκτόξευση των τιμών ενέργειας.

Τη θέση αυτή υποστηρίζει και ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς, ο οποίος είναι συμπρόεδρος της Επιτροπής, μαζί με άλλα μέλη διεθνούς κύρους.

«Άμεσος φόρος στα υπερκέρδη»

Σε ανακοίνωση που εστάλη στο AFP, η ICRICT καλεί τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν άμεσα στην επιβολή φόρου επί των υπερκερδών στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων. Όπως τονίζεται, το μέτρο αφορά αποκλειστικά τα έκτακτα κέρδη που συνδέονται με γεωπολιτικές κρίσεις και όχι τις παραγωγικές επενδύσεις των εταιρειών.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ένας τέτοιος φόρος δεν θα έχει πληθωριστικές επιπτώσεις, καθώς δεν θα επιβαρύνει την τελική κατανάλωση ενέργειας, αλλά τα επιπλέον κέρδη που προκύπτουν από τις συνθήκες της αγοράς.

Πρόταση για μόνιμο μηχανισμό

Πέρα από τη συγκυριακή φορολόγηση, η ICRICT προτείνει τη δημιουργία ενός μόνιμου και αυτόματου μηχανισμού, ο οποίος θα ενεργοποιείται όταν οι τιμές της ενέργειας ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια. Σύμφωνα με την πρόταση, η επαναλαμβανόμενη ενεργειακή αστάθεια των τελευταίων ετών καθιστά αναγκαία μια πιο σταθερή θεσμική απάντηση.

Επιπτώσεις και κοινωνική ανισότητα

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι αυξήσεις των τιμών πλήττουν δυσανάλογα εργαζόμενους, αγρότες και χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, ενώ την ίδια στιγμή μια μικρή ομάδα μεγάλων ενεργειακών ομίλων και παραγωγών κρατών αποκομίζει υπερκέρδη.

Στην ICRICT συμμετέχουν επίσης γνωστοί οικονομολόγοι, όπως ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν και ο Τομά Πικετί, καθώς και πρώην πολιτικοί από διάφορες χώρες.

Ευρωπαϊκές κινήσεις

Στο ίδιο πλαίσιο, πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης —Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία— έχουν ήδη ταχθεί υπέρ της επιβολής αντίστοιχης φορολόγησης στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, ενισχύοντας τη συζήτηση για κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στο ζήτημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



