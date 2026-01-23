Πρωταθλητές το Σχολικό Αχαΐας τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση

Για ακόμα μια χρονιά τα εκπαιδευτήρια «Αναγέννηση» κατέκτησαν το Σχολικό Πρωτάθλημα Αχαΐας, συνεχίζοντας πιστά την παράδοση που έχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια. Απαρτιζόμενη στο σύνολό της από παιδιά που αγωνίζονται στις Ακαδημίες του Προμηθέα, η Αναγέννηση κέρδισε στον μεγάλο τελικό το 11ο ΓΕΛ (80-37), στον τελικό που έλαβε χώρα στο «Promitheas Park». Ετσι, η πατρινή ομάδα θα συνεχίσει την πορεία της, στον δρόμο για την κατάκτηση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος.