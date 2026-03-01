Πρωταθλητής Ελλάδας ο Προμηθέας, κατέκτησε το Rising Stars – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ σε επίπεδο Ανάπτυξης βρίσκεται ο Προμηθέας, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό του φετινού Rising Stars.

01 Μαρ. 2026 18:19
Pelop News

Ο Προμηθέας είναι πρωταθλητής Ελλάδας! Η νεανική ομάδα του Γιάννη Ντάγιου κατέκτησε το Rising Stars, το αναπτυξιακό πρωτάθλημα που διοργάνωσε και φέτος με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία η ΕΟΚ, με το Final-8 να φιλοξενείται στο «Promitheas Park».

Οι νεαροί «Προμηθείς» επικράτησαν στον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος επί του Ολυμπιακό με σκορ 79-66, παίζοντας εντυπωσιακό μπάσκετ και αποδεικνύοντας ότι το μέλλον τους ανήκει.

Με τη δύναμη του κόσμου που γέμισε το «Promitheas Park», ο Προμηθέας μπήκε αποφασισμένος στον αγωνιστικό χώρο και από τα πρώτα λεπτά έδειξε τις διαθέσεις του. Οι Πατρινοί προηγήθηκαν 8-2 στο 3’ και 13-4 στο 4’, ενώ η διαφορά έγινε διψήφια μετά από καλάθι του Μέγγου (15-5, 5’), επιβάλλοντας υψηλό ρυθμό και ένταση στην άμυνα.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, με τους Μαλάκο και Μπουζούλα να μειώνουν στους πέντε (16-21, 9’), σε ένα παιχνίδι που είχε γρήγορο τέμπο και επιθετική ποιότητα. Με τρίποντο στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης, ο Μπουζούλας έριξε τη διαφορά στους τέσσερις (21-25, 10’), όμως το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Προμηθέα μπροστά 27-21.

Στη δεύτερη περίοδο ο Χαϊδεμένος με το πρώτο του καλάθι εντός πεδιάς μείωσε στους δύο (25-27, 12’), αλλά η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση και εκκωφαντική. Ο Πούλος σημείωσε οκτώ προσωπικούς πόντους, ο Φωτεινάκης πρόσθεσε ακόμη δύο και η διαφορά άνοιξε ξανά (37-25, 15’). Ο Παπαδάτος ανέβασε το προβάδισμα στο +15 (41-26, 17’), ενώ η μέγιστη τιμή έφτασε στο +17 (47-30). Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν σφυγμό στο φινάλε του ημιχρόνου, μειώνοντας στους 11, με το σκορ στο 50-39 υπέρ του Προμηθέα.

Με την επανέναρξη η διαφορά παρέμεινε σε διψήφια επίπεδα. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να σκληρύνει την άμυνά του – χαρακτηριστικό το ότι συμπλήρωσε πέντε ομαδικά φάουλ μόλις στο 4ο λεπτό της τρίτης περιόδου. Ο Σταμούλος με τρίποντο έκανε το 57-43 (23’), ενώ οι Πειραιώτες κατάφεραν να μειώσουν σε 57-48 (25’) με εύστοχη βολή του Νικολάου. Ο Οικονομίδης απάντησε άμεσα από τη γωνία για το 60-48, και λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου ο Πούλος διαμόρφωσε το 69-50, στέλνοντας τη διαφορά στο +19.

Στην τελευταία περίοδο ο Προμηθέας διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του και δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να επιστρέψει ποτέ ουσιαστικά στη διεκδίκηση της αναμέτρησης. Με σταθερό ρυθμό και καθαρές επιθετικές επιλογές, οι Πατρινοί έφτασαν δίκαια στην τελική επικράτηση, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους μπροστά στο κοινό τους.

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Αργυρούδης-Κονταξάκης. Τα 10λεπτα: 21-27, 39-50 (ημ.), 50-69, 66-79.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παντελάκης): Νόττας 3 (1), Κουμπούλης 7 (1), Νικολάου 10 (1), Χαιδεμένος 9, Χριστοδούλου 2, Καζιάνης 2, Μπουρνέλες, Μάλακος 4, Γκίκας 6, Παπαιωάννου, Μπουζούλας 11 (1), Τουρής 12.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντάγιος): Διπλάρος, Κωσταρίδης, Φωτεινάκης 4, Πούλος 26 (1), Παπαδάτος 5 (1), Φαληδέας, Σκληρός 8, Μέγγος 15 (2), Οικονομίδης 8 (2), Κουτσίδης 2, Σταμούλος 5 (1), Κατσιγιάννης 6.

