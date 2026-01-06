Πρωταθλήτρια στο κάπνισμα η Ελλάδα στην Ευρώπη – Πρώτες οι Ελληνίδες καπνίστριες στην ΕΕ

Παρά τη σταδιακή μείωση του καπνίσματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των καπνιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας ποσοστά που ξεπερνούν σταθερά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα στοιχεία της Eurostat και των ευρωπαϊκών ερευνών υγείας αποτυπώνουν μια εικόνα αργής αποκλιμάκωσης, αλλά με ανησυχητική επιμονή της συνήθειας στον ελληνικό πληθυσμό.

Το κάπνισμα αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους βασικότερους παράγοντες πρόωρης θνησιμότητας και νοσηρότητας στην Ευρώπη. Τα τελευταία είκοσι χρόνια καταγράφεται μια σταθερή αλλά αργή πτωτική τάση, ωστόσο η Ελλάδα παρουσιάζει μια πιο σύνθετη εικόνα, με υψηλή παραμονή στη συνήθεια και περιορισμένη μείωση σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Δεύτερη στην ΕΕ – Πρώτες οι Ελληνίδες

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το 36% των Ελλήνων ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζει, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται κοντά στο 24%, γεγονός που αναδεικνύει το σημαντικό χάσμα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εικόνα στις γυναίκες. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό καπνιστριών στην ΕΕ, με περίπου 32% των Ελληνίδων να δηλώνουν καπνίστριες, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη δεν ξεπερνά το 21%. Πρόκειται για πρωτιά που προκαλεί προβληματισμό, καθώς σε πολλές χώρες το κάπνισμα στις γυναίκες μειώνεται ταχύτερα.

Η πορεία των τελευταίων δεκαετιών

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000, η Ελλάδα συγκαταλεγόταν συστηματικά στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών στην Ευρώπη, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 40% ή και υψηλότερα ποσοστά τακτικών καπνιστών.

Την περίοδο 2010–2019 καταγράφηκε σταδιακή μείωση, με την επικράτηση του καπνίσματος να υποχωρεί προς τα επίπεδα του 30–35%, ενώ περίπου 24% δήλωναν καθημερινοί καπνιστές. Παρά τη βελτίωση, η χώρα παρέμενε σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την περίοδο 2020–2024, τα δεδομένα δείχνουν σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα, με την Ελλάδα να εξακολουθεί να καταγράφει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά καπνιστών στην ΕΕ. Η γενική τάση είναι πτωτική σε σχέση με το παρελθόν, αλλά η μείωση είναι αργή και λιγότερο έντονη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η συνολική εικόνα στην Ευρώπη

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 24% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζει σήμερα, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 2017, όταν βρισκόταν κοντά στο 26%. Η πτώση αυτή δείχνει ότι οι πολιτικές πρόληψης και περιορισμού αποδίδουν, αλλά με άνισο τρόπο ανά χώρα.

Το κάπνισμα παραμένει πιο διαδεδομένο στους άνδρες σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη, με περίπου 28% των ανδρών να καπνίζουν έναντι 21% των γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η διαφορά είναι ιδιαίτερα έντονη, με σχεδόν τους μισούς άνδρες να καπνίζουν.

Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών

Η ανάλυση ανά χώρα αποκαλύπτει έντονες διαφορές:

Υψηλά ποσοστά καπνιστών:

Βουλγαρία: από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, κοντά στο 37%

Κροατία: περίπου 35% του πληθυσμού

Λετονία και Λιθουανία: υψηλά ποσοστά, κυρίως στους άνδρες

Χαμηλά ποσοστά καπνιστών:

Σουηδία: περίπου 8%, από τα χαμηλότερα στην ΕΕ

Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο: γύρω στο 11%

Δανία: περίπου 14%

Αργή πρόοδος, βαθιά ρίζα

Παρά τις διαχρονικές καμπάνιες, τη νομοθεσία για το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους και τις αντικαπνιστικές πολιτικές, το κάπνισμα παραμένει βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία. Η υψηλή επίδοση της χώρας στις ευρωπαϊκές λίστες δείχνει ότι η μάχη δεν έχει κερδηθεί και ότι απαιτούνται πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, ειδικά στις γυναίκες και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Η εικόνα είναι σαφής: η Ελλάδα μειώνει το κάπνισμα, αλλά πιο αργά από τους υπόλοιπους. Και όσο αυτό συνεχίζεται, θα παραμένει στις πρώτες θέσεις μιας κατάταξης που μόνο ανησυχία προκαλεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



