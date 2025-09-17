Πρώτες εικόνες από τη Γάζα: Μάχες μέσα στα ερείπια, βομβαρδισμοί και χιλιάδες σε φυγή – Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιχειρήσεις στη Γάζα, την ώρα που χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την πόλη μέσα σε σκηνικό πολέμου και ερειπίων.

17 Σεπ. 2025 12:06
Pelop News

Τις πρώτες εικόνες από τις επιχειρήσεις των δύο μεραρχιών που επιχειρούν στη Γάζα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός (IDF). Στα βίντεο και τις φωτογραφίες διακρίνονται πάνοπλοι στρατιώτες να δίνουν μάχες μέσα στα ερείπια, με τεθωρακισμένα να κινούνται ανάμεσα στα συντρίμμια των βομβαρδισμών των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Πολεμική Αεροπορία και το Πυροβολικό του Ισραήλ έχουν πλήξει «περισσότερους από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε όλη την πόλη τις τελευταίες δύο ημέρες, σε επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τις χερσαίες δυνάμεις. Σε ένα από τα βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ισραηλινά μαχητικά βομβαρδίζουν «εργαστήριο παραγωγής όπλων της Χαμάς», ενώ –σύμφωνα με τον στρατό– εκείνη την ώρα μαχητές ετοίμαζαν εκρηκτικά για επιθέσεις εναντίον των IDF.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η «μεγάλη φυγή» των Παλαιστινίων από την πόλη. Ο ΟΗΕ είχε εκτιμήσει στα τέλη Αυγούστου ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν στη Γάζα, ενώ μέχρι στιγμής περισσότεροι από 350.000 έχουν εγκαταλείψει τη νότια περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει ότι στο κέντρο της πόλης παραμένουν 2.000 έως 3.000 μαχητές της Χαμάς, ενώ περίπου το 40% των κατοίκων έχει ήδη εγκαταλείψει την περιοχή. Ωστόσο, πολλοί Παλαιστίνιοι δηλώνουν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο και προτιμούν να πεθάνουν στα σπίτια τους παρά να εκτοπιστούν ξανά.

Το πρωί της Τετάρτης, οι IDF ανακοίνωσαν τη δημιουργία «προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από τη Γάζα. Όπως ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, «η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα, για διάστημα 48 ωρών – από τις 17 Σεπτεμβρίου στις 12:00 έως τις 19 Σεπτεμβρίου την ίδια ώρα».
