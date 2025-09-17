Πρώτες εικόνες από τη Γάζα: Μάχες μέσα στα ερείπια, βομβαρδισμοί και χιλιάδες σε φυγή – Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ

Τις πρώτες εικόνες από τις επιχειρήσεις των δύο μεραρχιών που επιχειρούν στη Γάζα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός (IDF). Στα βίντεο και τις φωτογραφίες διακρίνονται πάνοπλοι στρατιώτες να δίνουν μάχες μέσα στα ερείπια, με τεθωρακισμένα να κινούνται ανάμεσα στα συντρίμμια των βομβαρδισμών των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Πολεμική Αεροπορία και το Πυροβολικό του Ισραήλ έχουν πλήξει «περισσότερους από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε όλη την πόλη τις τελευταίες δύο ημέρες, σε επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τις χερσαίες δυνάμεις. Σε ένα από τα βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ισραηλινά μαχητικά βομβαρδίζουν «εργαστήριο παραγωγής όπλων της Χαμάς», ενώ –σύμφωνα με τον στρατό– εκείνη την ώρα μαχητές ετοίμαζαν εκρηκτικά για επιθέσεις εναντίον των IDF.

Footage from the ground operation in the Gaza Strip: “IDF forces are deepening the maneuver in the Gaza City area” https://t.co/yjAKoAKAoN pic.twitter.com/wQoAnFiww7 — OrangeCryptoTech (@OrangeCryptoTec) September 17, 2025

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η «μεγάλη φυγή» των Παλαιστινίων από την πόλη. Ο ΟΗΕ είχε εκτιμήσει στα τέλη Αυγούστου ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν στη Γάζα, ενώ μέχρι στιγμής περισσότεροι από 350.000 έχουν εγκαταλείψει τη νότια περιοχή.

תיעוד מהמהלך הקרקעי ברצועת עזה: כוחות צה״ל מעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה בהובלת פיקוד הדרום, כוחות אוגדה 98 ו-162 החלו לפעול בעיר עזה במסגרת מבצע ‘מרכבות גדעון ב’. הכוחות מחסלים מחבלים ומשמידים מבנים צבאיים אשר שימשו את ארגוני הטרור ברצועה. שלשום, צה״ל תקף סדנה לייצור אמצעי… pic.twitter.com/LLIMqtqeSw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 17, 2025

Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει ότι στο κέντρο της πόλης παραμένουν 2.000 έως 3.000 μαχητές της Χαμάς, ενώ περίπου το 40% των κατοίκων έχει ήδη εγκαταλείψει την περιοχή. Ωστόσο, πολλοί Παλαιστίνιοι δηλώνουν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο και προτιμούν να πεθάνουν στα σπίτια τους παρά να εκτοπιστούν ξανά.

Το πρωί της Τετάρτης, οι IDF ανακοίνωσαν τη δημιουργία «προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από τη Γάζα. Όπως ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, «η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα, για διάστημα 48 ωρών – από τις 17 Σεπτεμβρίου στις 12:00 έως τις 19 Σεπτεμβρίου την ίδια ώρα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



