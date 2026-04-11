Η Πρώτη Ανάσταση στην Κωνσταντινούπολη τελέστηκε και φέτος μέσα σε ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών.

Η ακολουθία πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα και συγκίνηση, ενώ το κλίμα που επικράτησε ήταν βαθιά θρησκευτικό, αλλά ταυτόχρονα γεμάτο ελπίδα και προσδοκία για το μήνυμα της Ανάστασης.

Ξεχωριστό στοιχείο της τελετής αποτέλεσαν οι δάφνες που κρατούσαν οι πιστοί, σύμβολο νίκης, αναγέννησης και επικράτησης της ζωής απέναντι στον θάνατο, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό στον εορτασμό.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, η συμμετοχή του κόσμου ήταν μαζική, με τους παρευρισκόμενους να δημιουργούν μια ιδιαίτερα φορτισμένη και κατανυκτική ατμόσφαιρα.

