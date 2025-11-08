Πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα για την Ολυμπιάδα

Μετά από ένα σπουδαίο ντέρμπι η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας έχασε εκτός έδρας, με 3-2 (25-22, 22-25, 27-25, 23-25, 15–9) σετ από το Παγκράτι για την 4η αγωνιστική της Α2 Εθνικής, ωστόσο πήρε ένα βαθμό που την διατηρεί στα ψηλά της βαθμολογίας.

Η Πατρινή ομάδα βρέθηκε να χάνει με 1-0 και 2-1 όμως δεν το έβαλε κάτω και αντέδρασε.

Οι «πορτοκαλί» μετά από σκληρή μάχη κατέκτησαν το 4ο σετ και ισοφάρισαν σε 2-2, όμως μέχρι εκεί, καθώς στο ται-μπρεικ το Παγκράτι ήταν καλύτερο και πήρε το σετ και μαζί τη νίκη.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Φερτάκης, Κάβουρας, Παναγιωτάρας, Αδαμόπουλος, Βεζύρης, Μπρουκς, λίμπερο ο Πετρίδης (Ρουμελιώτης, Γεωργόπουλος).

