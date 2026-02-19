Πρώτη συνεδρίαση του «Board of Peace» του Τραμπ: Ηχηρές απουσίες από Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προεδρεύει σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 2026, της πρώτης συνεδρίασης του Board of Peace (Συμβούλιο Ειρήνης) στην Ουάσινγκτον, στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ (που πρόσφατα μετονομάστηκε). Η συνάντηση εστιάζει κυρίως στο σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τον παρατεταμένο πόλεμο.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, τα μέλη του Συμβουλίου έχουν δεσμευτεί για χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ανθρωπιστικές ανάγκες και ανοικοδόμηση, ποσό που αποτελεί μόνο κλάσμα των εκτιμώμενων 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων που απαιτούνται σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Θα παρουσιαστούν επίσης λεπτομέρειες για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (International Stabilization Force), η οποία θα αναλάβει την αστυνόμευση και ασφάλεια στη Γάζα.

Το σχέδιο του Τραμπ, γνωστό ως 20-σημείων roadmap, προβλέπει σταδιακή κατάπαυση πυρός, αφοπλισμό της Χαμάς, δημιουργία τεχνοκρατικής διακυβέρνησης (National Committee for the Administration of Gaza) για μεταβατική περίοδο, αποστρατικοποίηση της Γάζας και μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση με έμφαση σε οικονομική ανάπτυξη. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, είχε παρουσιάσει στο Νταβός όραμα με παραθαλάσσια θέρετρα, πολυώροφα κτίρια και τουριστικές υποδομές.

Συμμετοχή και ηχηρές απουσίες

Από τις περίπου 50-60 προσκλήσεις, 26-35 χώρες έχουν αποδεχθεί ως ιδρυτικά μέλη ή συμμετέχουν, ενώ τουλάχιστον 14 έχουν απορρίψει.

Από τη Μέση Ανατολή συμμετέχουν: Ισραήλ (υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαρόκο, Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ιορδανία, Κατάρ και Κουβέιτ, με έμφαση στη δέσμευση για παλαιστινιακή αυτοδιάθεση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η Ευρώπη εμφανίζεται διχασμένη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε την ένταξη λόγω ανησυχιών για το καταστατικό, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να απορρίπτει την πρόσκληση. Μεγάλες δυνάμεις όπως Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία δεν συμμετέχουν. Ωστόσο, η ΕΕ στέλνει παρατηρήτρια την επίτροπο Ντουμπράβκα Σουίτσα. Μέλη από Ευρώπη είναι η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, ενώ ως παρατηρητές παρίστανται η Ελλάδα (υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης), Κύπρος, Ιταλία και Ρουμανία. Το Κόσοβο και η Αλβανία συμμετέχουν ως μέλη.

Η Κίνα και η Ρωσία δεν έχουν αποδεχθεί πρόσκληση.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρέσβης ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο Τόνι Μπλερ (εκτελεστική επιτροπή) και ο Νικολάι Μλάντενοφ ως σύνδεσμος με την παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή.

Η συνάντηση χαρακτηρίζεται «διερευνητική» από διπλωμάτες, με σύντομες τοποθετήσεις (90 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά ανά χώρα). Πολλοί βλέπουν ευκαιρία για πρόοδο, καθώς ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ, ενώ άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για την αμερικανοκεντρική δομή και την απουσία παλαιστινιακής εκπροσώπησης σε υψηλό επίπεδο.

