Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές

21 Σεπ. 2025 21:52
Pelop News

Την ευκαιρία να κάνουν τις πρώτες του δοκιμές είχαν οι προπονητές των ομάδων βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων και του Ερμή Πατρών οι οποίες έδωσαν φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα στο κλειστό «Κώστας Πετρόπουλος».
Για την ιστορία, η ομάδα του Αίγιου νίκησε με 3-1 σετ σε έναν αγώνα που οι προπονητές έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε όλους.
Ο Ερμής παρατάχτηκε με απουσίες, καθώς απουσίαζαν για προσωπικούς λόγους, οι δυο πασαδόροι Χριστόπουλος και Εκμετσιόγλου, αλλά και ο κεντρικός Δ. Τσιχλιάς που ήταν τραυματίας. Από την άλλη, ο τεχνικός του ΑΟ Αιγιαλέων Γιάννης Λιβαθηνός είχε όλους τους παίκτες διαθέσιμους.
ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Μπακούλιας, Δρακόπουλος, Κούγιας, Πιπέρης, Μπαϊλός, Κανελλόπουλος, λίμπερο ο Καραγιώργος (Τραχάνης, Γεωργακόπουλος, Βατυλιώτης, Παρδαλάκης).
ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Ντόντης, Πατρινός, Σαλαβασίδης, Μούρτζης, Κοντογεωργόπουλος λίμπερο ο Ηλιόπουλος (Φ. Δασκαλόπουλος, Μαυτομάτης, Σπυρόπουλος, Κουτρουπάνος, Λουτσόπουλος, Λαμπρόπουλος, Πομώνης).
