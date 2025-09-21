Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές

Την ευκαιρία να κάνουν τις πρώτες του δοκιμές είχαν οι προπονητές των ομάδων βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων και του Ερμή Πατρών οι οποίες έδωσαν φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα στο κλειστό «Κώστας Πετρόπουλος».

Για την ιστορία, η ομάδα του Αίγιου νίκησε με 3-1 σετ σε έναν αγώνα που οι προπονητές έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε όλους.

Ο Ερμής παρατάχτηκε με απουσίες, καθώς απουσίαζαν για προσωπικούς λόγους, οι δυο πασαδόροι Χριστόπουλος και Εκμετσιόγλου, αλλά και ο κεντρικός Δ. Τσιχλιάς που ήταν τραυματίας. Από την άλλη, ο τεχνικός του ΑΟ Αιγιαλέων Γιάννης Λιβαθηνός είχε όλους τους παίκτες διαθέσιμους.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Μπακούλιας, Δρακόπουλος, Κούγιας, Πιπέρης, Μπαϊλός, Κανελλόπουλος, λίμπερο ο Καραγιώργος (Τραχάνης, Γεωργακόπουλος, Βατυλιώτης, Παρδαλάκης).

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Ντόντης, Πατρινός, Σαλαβασίδης, Μούρτζης, Κοντογεωργόπουλος λίμπερο ο Ηλιόπουλος (Φ. Δασκαλόπουλος, Μαυτομάτης, Σπυρόπουλος, Κουτρουπάνος, Λουτσόπουλος, Λαμπρόπουλος, Πομώνης).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



