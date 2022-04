Πρώτο γκολ για Σιατραβάνη στην Αυστραλία ΒΙΝΤΕΟ

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Νιουκάστλ Τζετς πέτυχε ο Σάββας Σιατραβάνης!

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής, ο οποίος μετακόμισε στην κορυφαία κατηγορία της Αυστραλίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, ισοφάρισε για την ομάδα του στην αναμέτρηση με τη Μέλμπουρν Βίκτορι.

Ωστόσο, αυτό το γκολ δεν ήταν αρκετό, αφού οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν τη νίκη με 2-1, χάρη σε ένα γκολ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.

@NewcastleJetsFC EQUALISE!

Savvas Siatravanis finds space in the behind and shows composure with the finish. Daniel Penha grabs himself another assist in the process. #NEWvMVC is live NOW on 10 and Paramount+ pic.twitter.com/CgMnsUxpOU

— 10 Football (@10FootballAU) April 16, 2022