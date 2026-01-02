Πρωτοχρονιά στην Μητρόπολη Πατρών και Αιγίου ΦΩΤΟ

Με κατάνυξη γιορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών η Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητρόπολης: «Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ ἐτέλεσετὴν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στὸν ἹερὸΜητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν καὶἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ἐν πληθοὺσῃ Ἐκκλησίᾳ. Στὸκήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τὸ Ἀπολυτίκιοτοῦ Ἱεράρχου της Καισαρείας, καὶ ἑστίασε σὲ τρία σημεῖα. «Δι΄οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας», «τὴν φύσιντῶν ὄντων ἐτράνωσας» καὶ «τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθηκατεκόσμησας». Ἀνεφέρθη στὴν θεολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στὸ ἔργο του «Ἑξαήμερος» καὶ στὴν μεγάλη φιλανθρωπία του.

Ἐπίσης μίλησε γιὰ τὴν σύγχυση ποὺ ὑπάρχει, δυστυχῶς καὶ μάλιστα εἰς βάρος τῆς ἀληθοῦς γνώσεως τῶν παιδιῶν, σχετικὰ μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο, ἀφοῦ ἡ καταναλωτικὴ κοινωνία, προβάλλει κατ΄αυτάς τὰςἡμέρας, κάθε χρόνο, τὸν ἐμπορικὸ καὶ ξενόφερτο «ἈηΒασίλη», ὁ ὁποῖος οὐδεμίαν ἔχει σχέσιν μὲ τὴν ἀσκητικὴζωὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ μὲ τὴν θεολογία καὶ τὴνζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴνἙλληνορθόδοξη παράδοσή μας.

Μετ την Θεία Λειτουργία, ἐτελέσθη, στὸνΜητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ἡ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου Ἐνιαυτοῦ τῆςΧρηστότητος τοῦ Κυρίου, παρουσία τῶν Πολιτικῶν καὶΣτρατιωτικῶν Ἀρχῶν, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, Ἐκπροσώπων Ἀρχῶν καὶ Φορέων καὶ πλήθους πιστῶν. Την Κυβέρνηση ἐξεπροσώπησε ὁ ὙφυπουργὸςΠολιτισμοῦ κ. Ἰάσων Φωτήλας.

Ὁ Σεβασμιώτατος, εὐχήθηκε σὲ ὅλους, ὑγιείακατ΄ἄμφω, εὐτυχία, φωτισμὸ παρὰ Κυρίου καὶ πᾶσανεὐλογίαν γιὰ τὸ Νέον Ἔτος.

Μετὰ την Δοξολογία, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στὸ Δημαρχεῖο Πατρῶν καὶ ἐν συνεχεῖᾳ στὸ Διοικητήριο τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Ἑλλάδος, ὅπου εὐλόγησε τὴνπαραδοσιακὴ Βασιλόπιτα ἀντιστοίχως καὶ εὐχήθηκε τὰδέοντα, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως, στὸ πνεῦμα ἑνότητος, ἀγάπης, συνεργασίας καὶ ἀγαστῆς συμπνοίας, ὅλων τῶνφορέων γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴν πρόοδο τῆς μεγαλουπόλεως τῶν Πατρῶν, τῆς Περιφερείας καὶ τῆς Πατρίδος μας γενικώτερα.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρο, ἐτέλεσε τὴνΘεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ ἐκήρυξετὸν θεῖο λόγο, στὸν πανηγυρίζοντα μεγαλοπρεπῆ ἹερὸΝαὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, Βραχνεΐκων Πατρῶν.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Περιτομής του Κυρίου και της ιεράς μνήμης του Μεγάλου Βασιλείου.

Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, συμπροσευχομένου εν τω Ιερώ Βήματι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε η επίσημη Δοξολογία επί τη ενάρξει του νέου ενιαυτού της χρηστότητος του Κυρίου, την οποία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου.

Στη Δοξολογία παρέστησαν ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Αιγιαλείας, μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Αιγιαλείας κ. Χρήστος Γούτος, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου κ. Βασίλειος Ροδόπουλος, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι των Φορέων της Αιγιαλείας.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ανεγνώσθη η επίσημη Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ιερωνύμου επί τη ενάρξει του νέου ενιαυτού της χρηστότητος του Κυρίου, διά της οποίας ο Σεβασμιώτατος, εμπνευσμένος από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου «Ἰδοὺ νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β΄ Κορ. 6,2), επεσήμανε ότι ο χρόνος δεν είναι απλώς μια φυσική ροή, αλλά δώρο του Θεού και ευκαιρία σωτηρίας, ενώ κάλεσε κάθε χριστιανό να μεταμορφώσει τον χρόνο σε πεδίο ασκήσεως, πίστεως, αγάπης, ενότητας και προσφοράς, παύοντας να αναζητά έναν “καλύτερο χρόνο”, αλλά γενόμενος ο ίδιος “καλύτερος άνθρωπος”.

Κατά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος απηύθυνε εγκάρδιες εόρτιες ευχές προς το εκκλησίασμα, ευχόμενος καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία και θείο φωτισμό, πνευματική πρόοδο και εν Χριστώ αγάπη, προσευχόμενος ο νέος χρόνος να είναι έτος ειρήνης, ενότητας και ευημερίας για τον τόπο και την πατρίδα, και η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, να συνοδεύει κάθε άνθρωπο και κάθε οικογένεια. Επιπλέον δε, ο Σεβασμιώτατος ανακοίνωσε στους παρευρισκομένους ευσεβείς χριστιανούς την πρόθεσή του να επιβραβεύσει την κατά πάντα αξιέπαινη συμβολή του Ιερατικώς Προϊσταμένου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αιγίου, Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Αθανασίου Λιακοπούλου, στο πνευματικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, διορίζοντάς τον Αρχιερατικό Επίτροπο Βοστίτσης, στη θέση του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Πετροπούλου, τον οποίον διόρισε Αναπληρωτή Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως, ευχόμενος κάθε επιτυχία στη νέα διακονία τους, προς δόξαν Θεού και σωτηρίαν των ανθρώπων.

Εν συνεχεία, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, απηύθυνε και αυτός ολόθερμες ευχές προς το εκκλησίασμα επί τη ενάρξει του νέου έτους, προτρέποντας χαρακτηριστικά: «Να κρατηθούμε όλοι από το Μαφόριο της Παναγίας μας, παρακαλώντας Την να μας σκεπάζει και να μας προστατεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου έτους και εις τους αιώνας των αιώνων».

Τέλος, έλαβε τον λόγο ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Ανδριόπουλος, ο οποίος ευχήθηκε προς όλους καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, ειρήνη, αγάπη και ενότητα.

Μετά το πέρας των λατρευτικών εκδηλώσεων, παρετέθη, υπό του Δήμου Αιγιαλείας, επίσημο εορταστικό κέρασμα στο Αρχοντικό Παναγιωτοπούλου στο Αίγιο, προς τιμήν των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων και των εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών και Φορέων της πόλεως.

