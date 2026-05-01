Πρωτομαγιά 2026: Κάλεσμα σε απεργιακή συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Με αιχμή τον πόλεμο και την ακρίβεια, στο προσκήνιο τα αιτήματα των εργαζομένων

01 Μάι. 2026 8:00
Pelop News

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς καλεί εργαζόμενους και σωματεία το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τιμώντας την εργατική επέτειο της 1ης Μαΐου. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 10:30 το πρωί, έξω από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου, με κεντρικό σύνθημα: «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της διοίκησης, η φετινή Πρωτομαγιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον έντονων διεθνών εξελίξεων και αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. Το Εργατικό Κέντρο υπογραμμίζει ότι οι πολεμικές συγκρούσεις σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή και η Ουκρανία εντείνουν την ανησυχία για το ενδεχόμενο γενικευμένης σύρραξης, αποδίδοντας ευθύνες σε ισχυρούς διεθνείς παράγοντες, όπως οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ίδια ανακοίνωση διατυπώνεται έντονη κριτική προς την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, για τη στάση τους απέναντι στους διεθνείς σχεδιασμούς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πιθανή παρουσία πυρηνικών όπλων στον Άραξο, ζήτημα που, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, εντείνει τους κινδύνους για τη χώρα.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας ζητά την απεμπλοκή της Ελλάδας από τις πολεμικές επιχειρήσεις και την απομάκρυνση των νατοϊκών δυνάμεων, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επωμιστούν το κόστος των συγκρούσεων και των οικονομικών συνεπειών τους.

Η φετινή Πρωτομαγιά, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενίσχυση του εργατικού κινήματος και την ανάδειξη των σύγχρονων διεκδικήσεων, σε μια περίοδο που οι κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις εντείνονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ