Πρωτοβουλία για την Σούδα: « Να κλείσει άμεσα η βάση, κάλεσμα σε πολίτες για πορεία»

Η πρωτοβουλία «Close Souda Base» παραχώρησε σήμερα συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΕΣΗΕΠΗΝ, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά της κυβέρνησης και ζητώντας το άμεσο κλείσιμο της βάσης της Σούδας, η λειτουργία της οποίας, όπως υποστηρίχθηκε, συνεπάγεται ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο πάνελ συμμετείχαν η Βανέσα Αλιχού, αντιπρόεδρος του Σωματείου Μαγείρων Αχαΐας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, ο βιολόγος Βασίλης Κυπραίος και η Αθηνά Ζωγραφάκη, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς Αχαΐας.

Τον λόγο πήρε πρώτος ο Βασίλης Κυπραίος, ο οποίος τόνισε: «Όσοι δεν αντέχουν τον πόλεμο οφείλουμε να κινητοποιηθούμε. Υπάρχουν δύο Ελλάδες: εκείνη που δίνει γη και ύδωρ στις ΗΠΑ, αναπτύσσει μπίζνες με τους Ισραηλινούς και στέλνει αποστολές για τον έλεγχο του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία. Αυτή η Ελλάδα είναι μειοψηφική. Υπάρχει, όμως, και η Ελλάδα του αντιπολεμικού κινήματος. Είναι η Ελλάδα που σε ποσοστό 80% δεν θέλει τον πόλεμο, αλλά προς το παρόν σιωπά. Η πρωτοβουλία για το κλείσιμο της βάσης της Σούδας επιδιώκει να δώσει τέλος σε αυτή τη σιωπή. Όποιος θέλει να συμβάλει στο τέλος της αιματοχυσίας μπορεί να γίνει μέλος της πρωτοβουλίας και να λάβει μέρος, ανεξαρτήτως πολιτικής ένταξης».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις επικείμενες δράσεις, σημειώνοντας ότι «όσα συμβαίνουν οφείλονται και στην ύπαρξη βάσεων όπως αυτή της Σούδας, η οποία λειτουργεί ως βάση ανεφοδιασμού καυσίμων για αεροπλάνα και ως βάση τεχνικής υποστήριξης». Όπως ανακοίνωσε, την Πέμπτη 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργίου συναυλία μουσικών σχημάτων, ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου θα γίνει πορεία στα Χανιά προς τη βάση της Σούδας με στόχο να κλείσει η βάση. «Καλούμε πολίτες και σωματεία να συμμετάσχουν», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Βανέσα Αλιχού υπογράμμισε: «Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν γίνεται για την ελευθερία. Οι βομβαρδισμοί φέρνουν θάνατο στον ιρανικό λαό. Εκατόν εβδομήντα παιδιά σε δημοτικό σχολείο πέθαναν την πρώτη μέρα του πολέμου, ενώ καταστρέφονται σημαντικές υποδομές. Το μήνυμα είναι σαφές: η υποταγή φέρνει καταστροφή. Ο ΟΗΕ σιωπά και η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, μέσω της πολιτικής που ακολουθείται, είναι δεδομένη».

