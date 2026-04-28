Πρωτοβουλία για την Σούδα: « Να κλείσει άμεσα η βάση, κάλεσμα σε πολίτες για πορεία»

Την Πέμπτη 7 Μάϊου θα γίνει στην Πάτρα συναυλία από μουσικά σχήματα με στόχο να εκφραστεί η αντίθεση της χώρας στον πόλεμο

28 Απρ. 2026 12:40
Pelop News

Η πρωτοβουλία «Close Souda Base» παραχώρησε σήμερα συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΕΣΗΕΠΗΝ, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά της κυβέρνησης και ζητώντας το άμεσο κλείσιμο της βάσης της Σούδας, η λειτουργία της οποίας, όπως υποστηρίχθηκε, συνεπάγεται ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο πάνελ συμμετείχαν η Βανέσα Αλιχού, αντιπρόεδρος του Σωματείου Μαγείρων Αχαΐας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, ο βιολόγος Βασίλης Κυπραίος και η Αθηνά Ζωγραφάκη, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς Αχαΐας.

Τον λόγο πήρε πρώτος ο Βασίλης Κυπραίος, ο οποίος τόνισε: «Όσοι δεν αντέχουν τον πόλεμο οφείλουμε να κινητοποιηθούμε. Υπάρχουν δύο Ελλάδες: εκείνη που δίνει γη και ύδωρ στις ΗΠΑ, αναπτύσσει μπίζνες με τους Ισραηλινούς και στέλνει αποστολές για τον έλεγχο του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία. Αυτή η Ελλάδα είναι μειοψηφική. Υπάρχει, όμως, και η Ελλάδα του αντιπολεμικού κινήματος. Είναι η Ελλάδα που σε ποσοστό 80% δεν θέλει τον πόλεμο, αλλά προς το παρόν σιωπά. Η πρωτοβουλία για το κλείσιμο της βάσης της Σούδας επιδιώκει να δώσει τέλος σε αυτή τη σιωπή. Όποιος θέλει να συμβάλει στο τέλος της αιματοχυσίας μπορεί να γίνει μέλος της πρωτοβουλίας και να λάβει μέρος, ανεξαρτήτως πολιτικής ένταξης».

Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις επικείμενες δράσεις, σημειώνοντας ότι «όσα συμβαίνουν οφείλονται και στην ύπαρξη βάσεων όπως αυτή της Σούδας, η οποία λειτουργεί ως βάση ανεφοδιασμού καυσίμων για αεροπλάνα και ως βάση τεχνικής υποστήριξης». Όπως ανακοίνωσε, την Πέμπτη 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργίου συναυλία μουσικών σχημάτων, ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου θα γίνει πορεία στα Χανιά προς τη βάση της Σούδας με στόχο να κλείσει η βάση. «Καλούμε πολίτες και σωματεία να συμμετάσχουν», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Βανέσα Αλιχού υπογράμμισε: «Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν γίνεται για την ελευθερία. Οι βομβαρδισμοί φέρνουν θάνατο στον ιρανικό λαό. Εκατόν εβδομήντα παιδιά σε δημοτικό σχολείο πέθαναν την πρώτη μέρα του πολέμου, ενώ καταστρέφονται σημαντικές υποδομές. Το μήνυμα είναι σαφές: η υποταγή φέρνει καταστροφή. Ο ΟΗΕ σιωπά και η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, μέσω της πολιτικής που ακολουθείται, είναι δεδομένη».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:47 Πάτρα: Ο Ευγένιος Βούλγαρης άνοιξε τη «Μελωδική τροπικότητα» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» ΦΩΤΟ
12:46 Μεξικό: Χειροπέδες σε βαρόνο ναρκωτικών, πως έγινε η επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
12:40 Πρωτοβουλία για την Σούδα: « Να κλείσει άμεσα η βάση, κάλεσμα σε πολίτες για πορεία»
12:39 Σαβάλια: Κλειστά για μία ημέρα Δημοτικό και Νηπιαγωγείο λόγω βλάβης σε αγωγό άρδευσης
12:34 Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Οι μαρτυρίες για το διπλό αιματηρό πέρασμα ΦΩΤΟ
12:32 Αγγελόπουλος στον Peloponnisos FM: «Ο υποβιβασμός μας πείσμωσε… και μας έφερε πίσω!»
12:28 Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Συναυλία στα Υψηλά Αλώνια με εργατικά τραγούδια και δυνατά μηνύματα
12:24 Ποια είναι η εκτίμηση για τις αυξήσεις των συντάξεων
12:20 Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο καλεί πολίτες και φοιτητές σε δράση καθαρισμού στην Πλαζ
12:19 Απόλλων: Εξετάζει όλες τις επιλογές, σενάρια για wild card
12:16 Μητσοτάκης στη Βασιλίσσης Όλγας για την ανάπλαση που άνοιξε ξανά μετά από έξι χρόνια
12:13 Αιτωλικό: Τον «μπλόκαραν» με τέσσερις παράτυπους αλλοδαπούς στο αυτοκίνητο
12:10 Γαστούνη: Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πάνω του χασίς
12:02 Ζαχάρω: Μεθυσμένος οδηγός το έβαλε στα πόδια σε έλεγχο και κατέληξε με χειροπέδες
12:00 Πάτρα: Ο Κώστας Μαλαμής παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει κι’ αυτός στο «βαγόνι» του Αλέξη Τσίπρα
11:59 Οι «ευκαιρίες» της ΔΕΗ από τη μία, τα αδιέξοδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την άλλη και στη μέση οι κυβερνητικές ευθύνες
11:54 Μικρή άνοδο και αναμονή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:53 Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά
11:50 Πάτρα: Έβγαλαν «λαβράκι» σε έλεγχο Τροχαίας – Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
11:46 Πάτρα: Τους έπιασαν πάνω από αυτοκίνητο που πήγαν να «ανοίξουν» – Εμπλέκονται και σε κλοπές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
