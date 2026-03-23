Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Σφραγίδα» ΠΟΠ για το αχαϊκό ελαιόλαδο

Σημαντικό βήμα για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως ΠΟΠ/ΠΓΕ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Επιμελητήριο Αχαΐας, όπου έλαβε χώρα συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την οριστικοποίηση του σχεδίου καταστατικού για τη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του κλάδου – ελαιοπαραγωγοί, μεταποιητές και τυποποιητές – καθώς και φορείς της περιοχής. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον τεχνικό σύμβουλο για τις προδιαγραφές πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, καθώς και για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε το σχέδιο καταστατικού της υπό σύσταση εταιρείας, ενώ δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους συμμετοχής και τη λειτουργική της δομή. Όπως αποφασίστηκε, οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν και θα ενσωματωθούν σε τελικό κείμενο, το οποίο θα προωθηθεί άμεσα στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Τη σημασία της πρωτοβουλίας ανέδειξε ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα και αναβάθμισης της ποιότητας του αχαϊκού ελαιολάδου.

Στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων συνέβαλαν με παρεμβάσεις τους στελέχη και συνεργάτες, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής του Αγροτικού Τμήματος Γιώργος Παπαχριστόπουλος, ο Οικονομικός Ελεγκτής Φοίβος Καρακίτσος, ο πρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης Βασίλης Δημόπουλος και ο Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ, Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης.

Καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό της πρωτοβουλίας διαδραματίζει το Επιμελητήριο Αχαΐας, το οποίο παρέχει δωρεάν νομική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, διευκολύνοντας τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων.

Η πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την προστιθέμενη αξία του προϊόντος, αναδεικνύοντας παράλληλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τοπικής παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποικιλία «Κουτσουρελιά Αχαΐας» (γνωστή και ως Πατρινιά, Λιανολιά ή Κατσουλιέρα). Πρόκειται για μια παραδοσιακή, μικρόκαρπη ποικιλία ελιάς της Βόρειας Πελοποννήσου, ιδανική για την παραγωγή εξαιρετικού ελαιολάδου που προσδίδει μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

