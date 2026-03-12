Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το έτος 2026-2027

Ανοιξε σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το προσεχές σχολικό έτος (2026-2027). Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες έχουν περιθώριο έως την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και ώρα 13:00 για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Η διαδικασία υποβολής

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του συνδέσμου gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει θέση σε έως:

Δύο Πρότυπα Γυμνάσια ή Λύκεια.

Ένα Πειραματικό (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο).

Ένα Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο.

Ένα Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο.

Σε περίπτωση επιλογής περισσότερων του ενός τύπων σχολείων, οι αιτούντες οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης.

Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων

Το Υπουργείο Παιδείας όρισε τις ημερομηνίες για τις κληρώσεις και τις δοκιμασίες δεξιοτήτων ως εξής:

Παρασκευή 24 Απριλίου: Διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης για τα Πειραματικά Σχολεία και καθορισμός προτεραιότητας για τις ισοβαθμίες. Σάββατο 25 Απριλίου: Δοκιμασία δεξιοτήτων (τεστ) για την εισαγωγή στα Πρότυπα και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Οι μαθητές αξιολογούνται στην Κατανόηση Κειμένων και τα Μαθηματικά (και στα Θρησκευτικά για τα εκκλησιαστικά). Κυριακή 26 Απριλίου: Γραπτή δοκιμασία για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, με επίκεντρο τις γνώσεις στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Προετοιμασία υποψηφίων

Σημειώνεται ότι για τις εξετάσεις δεν ορίζεται συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη, καθώς το αντικείμενο αφορά δεξιότητες και στοιχεία που οι μαθητές έχουν ήδη επεξεργαστεί κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό ή το Γυμνάσιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ενδεικτικά θέματα στις επίσημες ιστοσελίδες της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των Ωνάσειων σχολικών μονάδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



