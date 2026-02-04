Προβάδισμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 με γκολ του Γιακουμάκη στο 66’με χτύπημα πέναλτι τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει στην Τούμπα.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς και στο 5′ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε βαθιά ένα φάουλ από δεξιά, βρίσκοντας τον Μιχαηλίδη στο δεύτερο δοκάρι, με τον Έλληνα στόπερ να κάνει το γύρισμα, το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του Λαφόν.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Ζίβκοβιτς έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Μύθου μπήκε στη φάση υπό την πίεση του Ίνγκασον, αλλά η προβολή του με το αριστερό δεν πήρε πορεία προς την εστία.

Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να πιέζουν και άγγιξαν το γκολ στο 10′. Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στον Τάισον, ο οποίος εκτέλεσε με το δεξί, όμως ο Γέντβαϊ έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Στο 16′ ο Γέντβαϊ έκανε το λάθος, ο ΠΑΟΚ έκανε γρήγορη μετάβαση με τον Ζίβκοβιτς να βγάζει τον Τάισον σε θέση βολής από αριστερά, αλλά η μπάλα κόντραρε στο σουτ του Βραζιλιάνου και έφυγε κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ, που είχε τον έλεγχο, βγήκε ξανά γρήγορα στην επίθεση στο 25′, ο Πέλκας έπαιξε κάθετα για τον Μύθου, ο οποίος όμως βγήκε πλάγια και το σκάψιμο που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ζαρουρί ρίσκαρε πολύ με μια πάσα προς τα πίσω, ο Λαφόν πρόλαβε και ο Παναθηναϊκός βγήκε στην κόντρα, με τον Κυριακόπουλο να θέλει να παίξει το ένα-δύο με τον Αντίνο πριν ο Κένι τον γκρεμίσει και αντικρίσει κίτρινη κάρτα.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ο Τεττέη σούταρε δυνατά με το δεξί από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο ΠΑΟΚ είχε νέα σπουδαια ευκαιρία με τον Πέλκα. Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός πέρασε όμορφα από τον Γέντβαϊ έφυγε απέναντι στον Λαφόν επιχειρώντας να τον κρεμάσει, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού απέκρουσε.

Στο 45’+1′ ο Μιχαηλίδης έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς από δεξιά, αλλά η φάση είχε σταματήσει για φάουλ του Μπάμπα πάνω στον Λαφόν.

Το τριφύλλι είχε σπουδαία φάση με τον Τεττέη στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ο Έλληνας φορ πέρασε την μπάλα πάνω από τον Κετζιόρα, ο Αντίνο πήγε να μπει στη φάση, αλλά βρέθηκε στο έδαφος, ο Τεττέη ανέκτησε την μπάλα, την έφερε στο αριστερό και εκτέλεσε, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Εν τέλει στο 65ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έκοψε τον γόρδιο δεσμό. Ο Δικέφαλος κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Γιακουμάκη από τον Καλάμπρια. Ο Έλληνας φορ ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα χαμηλά στο κέντρο της εστίας και άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε όρθιος με απίθανη επέμβαση του Τσιφτσή στην κεφαλιά του Τεττέη στο 72′. Ο Αντίνο έκανε τη σέντρα με το δεξί από αριστερά, ο Έλληνας φορ έκανε γυριστή κεφαλιά και ο Έλληνας τερματοφύλακας του Δικεφάλου έκανε την εντυπωσιακή απόκρουση.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (71′ Κάτρης), Τσέριν (46′ Σβιντέρσκι), Μπακασέτας, Αντίνο (84′ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (71′ Παντελίδης), Τεττέη.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (62′ Χατσίδης), Τάισον (79′ Καμαρά), Μύθου (62′ Γιακουμάκης).

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

1η αγωνιστική

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1

2η αγωνιστική

11/02 17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

11/02 20:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Στην Κρήτη στον άλλο ημιτελικό, ΟΦΗ και Λεβαδειακός αναδείχτηκαν ισόπαλοι 1-1 και όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση.

