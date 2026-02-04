Θρήνος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο 17χρονος ποδοσφαιριστής!

Ο Θοδωρής Αθανασιάδης, ο οποίος αγωνιζόταν στον Καμπανιακό,  διεκομίστη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, αλλά λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του

Θρήνος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο 17χρονος ποδοσφαιριστής!
04 Φεβ. 2026 22:30
Pelop News

Δυστυχώς την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού, Θοδωρής Αθανασιάδης, σε τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.

Λαβωμένος ο Προμηθέας ηττήθηκε από το Μαρούσι και αποκλείστηκε από το Κύπελλο, ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Σίνδου, ένα ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αθανασιάδης, συνοδευόμενος από την μητέρα του. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού διεκομίστη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, αλλά λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Καμπανιακού: “Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών. Η Οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τέο» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή.

Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη, αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας. Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Δεν ντράπηκα ποτέ να δείξω τον “άσχημο” εαυτό μου, γιατί ήταν η στιγμή που με αγάπησα», η Ρεγγίνα Μακέδου για την περιπέτειά της με τον καρκίνο
23:39 «Το τραγούδι του Akyla δεν με γαργαλάει τόσο πολύ μουσικά», το σχόλιο της Βικτώριας Χαλκίτη για τη Eurovision
23:21 Καιρός: Αγριεύει και πάλι, έρχονται βροχές και καταιγίδες
22:57 Σαουδική Αραβία: Εκδίδει διαβατήρια για καμήλες! ΒΙΝΤΕΟ
22:47 Ο Τραμπ απειλεί Χαμενεΐ: Θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ
22:45 Ρωσία: Έξι χρόνια φυλακή σε κωμικό για αστείο που έκανε για βετεράνο πολέμου
22:37 Προβάδισμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Παναθηναϊκό
22:30 Θρήνος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο 17χρονος ποδοσφαιριστής!
22:20 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:10 Μεταμόρφωση: 56χρονη δασκάλα γιόγκα ανατίναζε οχήματα συγγενών και φίλων για εκδίκηση!
21:59 Λαβωμένος ο Προμηθέας ηττήθηκε από το Μαρούσι και αποκλείστηκε από το Κύπελλο, ΦΩΤΟ
21:50 Κάζο Ολυμπιακού στον φιλέ, αποκλείστηκε στο Κύπελλο από τον Φλοίσβο!
21:41 Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ: Εξέφρασε τη θλίψη της για ότι συνέβη στη Χίο
21:30 Θλίψη, κατέληξε στην Αιγιάλεια 75χρονος έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας
21:20 Φρίκη: Υπεύθυνος κατασκήνωσης στη Βρετανία νάρκωνε τη σύζυγό του για να βιάζει παιδιά εν αγνοία της, ΒΙΝΤΕΟ
21:20 Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
21:10 ΗΠΑ: Ισόβια στον Ράιαν Ράουθ που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν τις εκλογές το 2024
20:59 Το συγκλονιστικό μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για τον καρκίνο: «Υπάρχουν στιγμές φόβου αλλά και δύναμης, δεν είστε μόνοι», ΒΙΝΤΕΟ
20:48 Έκανε τη δουλειά στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός, ξανά στην κορυφή!
20:39 «Τραγικές στιγμές, ανασύραμε 12 πτώματα, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», συγκλονιστική μαρτυρία δύτη από την τραγωδία στη Χίο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ