Θρήνος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο 17χρονος ποδοσφαιριστής!

Δυστυχώς την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού, Θοδωρής Αθανασιάδης, σε τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.

Λαβωμένος ο Προμηθέας ηττήθηκε από το Μαρούσι και αποκλείστηκε από το Κύπελλο, ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Σίνδου, ένα ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αθανασιάδης, συνοδευόμενος από την μητέρα του. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού διεκομίστη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, αλλά λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Καμπανιακού: “Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών. Η Οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τέο» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή.

Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη, αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας. Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



