Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία – Ποιες περιοχές πλημμύρισαν

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Στο Αιτωλικό, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών. Τα νερά συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, καθιστώντας τις μετακινήσεις ιδιαίτερα δύσκολες.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την έντονη βροχόπτωση των τελεταίων ωρών. Οι πλημμύρες προκλήθηκαν κυρίως από φρεάτια που υπερχείλισαν.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν καταγραφεί 9 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από το Αιτωλικό και την Κατοχή.

Μικροπροβλήματα από την κακοκαιρία στην Καλαμάτα

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, η έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε από τις 7 έως τις 9 μετέτρεψε αρκετούς δρόμους στην Καλαμάτα σε ποτάμια, ενώ το γεγονός ότι εκείνη την ώρα άνοιγαν και τα σχολεία δημιούργησε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε πολλές περιοχές της πόλης.

Κατά τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών, μέσα σε μόλις μία ώρα έπεσαν 40 τόνοι νερό ανά στρέμμα, με αποτέλεσμα η Πυροσβεστική να δεχθεί 12 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και για καθαρισμούς βουλωμένων φρεατίων. Σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν σε δύο καταστήματα – στη νέα είσοδο της πόλης καθώς και στο κέντρο και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Νέδοντος & Γιατράκου.

