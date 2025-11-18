Προβλήματα στο διαδίκτυο λόγω βλάβης στην πλατφόρμα Cloudflare – “Έπεσαν” χιλιάδες ιστοσελίδες παγκοσμίως

Σημαντικές διακοπές στην πρόσβαση ιστοσελίδων σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, εξαιτίας τεχνικού σφάλματος στην πλατφόρμα Cloudflare. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή κατάρρευση δεκάδων υπηρεσιών, με τους χρήστες να αναφέρουν αδυναμία φόρτωσης σελίδων ή πλήρη διακοπή σύνδεσης.

Η Cloudflare, ένας από τους βασικότερους παρόχους τεχνολογιών διαδικτυακής ασφάλειας και απόδοσης, παρέχει υποδομές που προστατεύουν ιστότοπους από κυβερνοεπιθέσεις και διατηρούν τη λειτουργία τους ακόμη και σε περιόδους μεγάλης επισκεψιμότητας.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε την ύπαρξη προβλήματος στους servers της, σημειώνοντας ότι οι τεχνικές ομάδες εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση. Αν και η πρόσβαση αποκαθίσταται σταδιακά, ο αντίκτυπος υπήρξε εκτεταμένος, επισημαίνοντας τη σημασία της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών συστημάτων.

