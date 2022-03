Προβοκάτσια της Ρωσίας καταγγέλλει η Ουκρανία: Χτύπησαν χωριό της Λευκορωσίας

Οι Ουκρανικές αρχές κατήγγειλαν πως η Ρωσία προχώρησε σε προβοκάτσια, με στόχο την εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο.

Συγκεκριμένα η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικά μαχητικά βομβάρδισαν τον οικισμό Κοπάνι της Λευκορωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αφού προηγουμένως μπήκαν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να οδηγήσουν τη Λευκορωσία να μπει (και επίσημα) στον πόλεμο.

“Πρόκειται για ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ! Στόχος είναι να εμπλακούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία!”, ανέφερε η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας σε ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Ukrainian authorities are claiming Russia attacked Belarus in a false flag operation to blame Kyiv and create a pretext for Minsk to enter the war. pic.twitter.com/xmIqm8S5sx

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία τόνισε ότι στις 14:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) η κρατική συνοριακή υπηρεσία έλαβε πληροφορίες ότι ρωσικά αεροσκάφη είχαν απογειωθεί από αεροδρόμιο στη Λευκορωσία, πέρασαν στον ουκρανικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια βομβάρδισαν τον οικισμό Κοπάνι .

Ο ουκρανικός στρατός είπε ότι δύο άλλοι οικισμοί της Λευκορωσίας ήταν επίσης στόχοι στην ίδια επιχείρηση.

«Δηλώνουμε επίσημα: ο ουκρανικός στρατός δεν σχεδίασε και δεν σχεδιάζει να λάβει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία ασφαλείας.

Αυτό είναι το σημείο που – σύμφωνα πάντα με τις Ουκρανικές αρχές – σημειώθηκε η επίθεση των Ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών.

Οι αρχές ασφαλείας της Ουκρανίας υποστηρίζουν μάλιστα πως η ρωσική αεροπορική επίθεση καταγράφηκε από συνοριοφύλακες σε φυλάκιο της οριογραμμής Ουκρανίας – Λευκορωσίας.

Δείτε το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα:

⚡“Right now, we are witnessing another provocation of the enemy! According to our information, he carries out several airstrikes on objects located on the territory of Belarus””, – Security Service of Ukraine. pic.twitter.com/OOvDOjfd9o

