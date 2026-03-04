Προβολή της ταινίας «Υπατία» για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας από τον ΑΣΤΟ Επικοινωνούμε

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τιμά ο ΑΝΤΙΕΦΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΡΙΝΩΝ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ (ΑΣΤΟ Επικοινωνούμε), διοργανώνοντας την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 προβολή της ταινίας «Υπατία» στον χώρο του Συλλόγου, στη συμβολή των οδών Σαχτούρη και Αλεξάνδρου Υψηλάντου.

Η προβολή πραγματοποιείται από την ομάδα ταινιών του συλλόγου και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η ταινία και οι συντελεστές

Η ταινία «Υπατία» (Agora, Ισπανία, 2009, 126΄) είναι σε σκηνοθεσία του Alejandro Amenábar και πρωταγωνιστούν οι Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac και Rupert Evans.

Πρόκειται για μια ιστορική δραματική ταινία που αφηγείται τη ζωή της Υπατία, της Αλεξανδρινής μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου, η οποία έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ. και βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών κοινωνικών και θρησκευτικών συγκρούσεων.

Η πάλη της γνώσης με τον σκοταδισμό

Η ιστορία της Υπατίας εκτυλίσσεται στην Αλεξάνδρεια, ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά και επιστημονικά κέντρα του αρχαίου κόσμου. Η πόλη προσέλκυε διανοούμενους από όλη τη Μεσόγειο και αποτελούσε ένα πολυπολιτισμικό μωσαϊκό, όπου συνυπήρχαν Έλληνες, Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι, Ιουδαίοι και αργότερα Χριστιανοί.

Ωστόσο, οι πολιτικές και θρησκευτικές εντάσεις της εποχής κλιμακώνονταν. Η σύγκρουση ανάμεσα στον ανερχόμενο Χριστιανισμό και τις ελληνορωμαϊκές πνευματικές παραδόσεις γινόταν ολοένα και πιο έντονη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η φιλοσοφική και επιστημονική αναζήτηση άρχισε να αντιμετωπίζεται με καχυποψία, ιδιαίτερα όταν ερχόταν σε αντίθεση με τη θρησκευτική ορθοδοξία.

Η Υπατία, μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της, πλήρωσε το τίμημα της αφοσίωσής της στη γνώση και την ελεύθερη σκέψη, σε μια περίοδο βαθιών μετασχηματισμών και βίαιων αντιπαραθέσεων.

Ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό

Ο Σύλλογος καλεί τα μέλη και τους φίλους του, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, να παρακολουθήσουν την προβολή και να τιμήσουν την ημέρα μέσα από μια ταινία που αναδεικνύει τη διαχρονική αξία της γνώσης, της ελευθερίας σκέψης και της γυναικείας παρουσίας στην επιστήμη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



