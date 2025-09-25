Ψηφιακή επανάσταση στο Gov.gr Wallet: Όλα τα ακίνητα και πιστοποιητικά στο κινητό

Τη νέα αναβαθμισμένη έκδοση του Gov.gr Wallet παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με στόχο μια πιο απλή και φιλική εμπειρία για τους πολίτες.

Ψηφιακή επανάσταση στο Gov.gr Wallet: Όλα τα ακίνητα και πιστοποιητικά στο κινητό
25 Σεπ. 2025 12:28
Pelop News

Τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, η οποία ενσωματώνει πλέον βασικές λειτουργίες του gov.gr και φέρνει σημαντικές νέες δυνατότητες, παρουσίασε την Πέμπτη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μέσα στον Οκτώβριο η εφαρμογή θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία για τα ακίνητα, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα προστεθούν και τα επαγγελματικά πιστοποιητικά. Παράλληλα, απάντησε και σε ερωτήσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό πορτοφόλι.

Η νέα έκδοση του Gov.gr Wallet έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών, προσφέροντας πιο απλό και φιλικό περιβάλλον χρήσης, ώστε να περιοριστούν οι φυσικές επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες.

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet και επιβεβαιωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕπ ή, εναλλακτικά, οι κωδικοί web banking.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και ελέγχου ψηφιακών εγγράφων, τα οποία είναι ισάξια με τα έγχαρτα για κάθε νόμιμη χρήση εντός Ελλάδας (με εξαίρεση τις διεθνείς μετακινήσεις με ταυτότητες και άδειες οδήγησης).

Στην εφαρμογή υποστηρίζονται:

  • Ψηφιακά δελτία ταυτότητας και αντίγραφα αυτών
  • Ψηφιακές άδειες οδήγησης
  • Ψηφιακές κάρτες αναπηρίας
  • Ψηφιακές κάρτες ΔΥΠΑ
  • Ψηφιακές ακαδημαϊκές κάρτες
  • Ψηφιακές κάρτες δακτυλίου
  • myAuto
  • Εισιτήρια αθλητικών αγώνων

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, τόνισε ότι το Gov.gr Wallet αποτελεί σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, δίνοντας στους πολίτες ένα εργαλείο που απλοποιεί διαδικασίες και ενισχύει την καθημερινή τους εξυπηρέτηση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ