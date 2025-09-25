Ψηφιακή επανάσταση στο Gov.gr Wallet: Όλα τα ακίνητα και πιστοποιητικά στο κινητό

Τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, η οποία ενσωματώνει πλέον βασικές λειτουργίες του gov.gr και φέρνει σημαντικές νέες δυνατότητες, παρουσίασε την Πέμπτη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μέσα στον Οκτώβριο η εφαρμογή θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία για τα ακίνητα, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα προστεθούν και τα επαγγελματικά πιστοποιητικά. Παράλληλα, απάντησε και σε ερωτήσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό πορτοφόλι.

Η νέα έκδοση του Gov.gr Wallet έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών, προσφέροντας πιο απλό και φιλικό περιβάλλον χρήσης, ώστε να περιοριστούν οι φυσικές επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες.

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet και επιβεβαιωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕπ ή, εναλλακτικά, οι κωδικοί web banking.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και ελέγχου ψηφιακών εγγράφων, τα οποία είναι ισάξια με τα έγχαρτα για κάθε νόμιμη χρήση εντός Ελλάδας (με εξαίρεση τις διεθνείς μετακινήσεις με ταυτότητες και άδειες οδήγησης).

Στην εφαρμογή υποστηρίζονται:

Ψηφιακά δελτία ταυτότητας και αντίγραφα αυτών

Ψηφιακές άδειες οδήγησης

Ψηφιακές κάρτες αναπηρίας

Ψηφιακές κάρτες ΔΥΠΑ

Ψηφιακές ακαδημαϊκές κάρτες

Ψηφιακές κάρτες δακτυλίου

myAuto

Εισιτήρια αθλητικών αγώνων

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, τόνισε ότι το Gov.gr Wallet αποτελεί σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, δίνοντας στους πολίτες ένα εργαλείο που απλοποιεί διαδικασίες και ενισχύει την καθημερινή τους εξυπηρέτηση.

