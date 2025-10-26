Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στην υποχρεωτική εφαρμογή από τις 3 Νοεμβρίου

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται από 3/11 σε τέσσερις νέους κλάδους

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στην υποχρεωτική εφαρμογή από τις 3 Νοεμβρίου
26 Οκτ. 2025 9:53
Από τις 3 Νοεμβρίου 2025, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε τέσσερις νέους κλάδους της ελληνικής οικονομίας: το χονδρεμπόριο, τον τομέα της ενέργειας, τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό. Με τη διεύρυνση αυτή, το μέτρο θα καλύπτει πλέον περίπου 1,85 εκατομμύρια εργαζόμενους, ενισχύοντας την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και τη διαφάνεια στις εργασιακές σχέσεις.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την καθολική υιοθέτησή της στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η διασφάλιση της νόμιμης αμοιβής των εργαζομένων και η προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα, το μέτρο καλύπτει 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους σε κλάδους όπως οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εταιρείες φύλαξης, οι ΔΕΚΟ, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, ο τουρισμός και η εστίαση.

Με την ένταξη των νέων κλάδων, ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο σύστημα αναμένεται να υπερβεί τις 280.000. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας να δείχνουν αύξηση 76% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες για το πρώτο οκτάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το 2024. Συνολικά, έχουν δηλωθεί περισσότερες από 4,2 εκατομμύρια υπερωρίες, δηλαδή 1,8 εκατομμύρια περισσότερες ώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση στον κλάδο του τουρισμού, όπου οι υπερωρίες κατέγραψαν άνοδο 681% σε οκτάμηνη βάση και 573% τον Αύγουστο του 2025. Στην εστίαση, η αύξηση έφτασε το 181% για το οκτάμηνο και το 295% τον Αύγουστο, ενώ στο λιανεμπόριο οι υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 94% και 52% αντίστοιχα. Στη βιομηχανία, η αύξηση ήταν 55% σε οκτάμηνη βάση και 8% τον Αύγουστο.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας λειτουργεί ως εργαλείο για την ακριβή καταγραφή του χρόνου εργασίας, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται δίκαια για τις υπερωρίες τους. Παράλληλα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού, ενισχύοντας τη διαφάνεια και διευκολύνοντας τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εγγυάται την καταγραφή και αμοιβή κάθε ώρας εργασίας, προστατεύοντας τους εργαζόμενους και προάγοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Από τις 3 Νοεμβρίου, το μέτρο επεκτείνεται σε νέους κλάδους, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας».
