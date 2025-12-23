«Ψηφιακοί τροχονόμοι» στους δρόμους: Χιλιάδες παραβάσεις κατέγραψαν οι έξυπνες κάμερες

Πάνω από 1.000 οδηγοί εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν κινητό. Από τα μέσα Ιανουαρίου ξεκινά η αποστολή των πρώτων προστίμων

 

«Ψηφιακοί τροχονόμοι» στους δρόμους: Χιλιάδες παραβάσεις κατέγραψαν οι έξυπνες κάμερες
23 Δεκ. 2025 8:56
Pelop News

Σταδιακά σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα «έξυπνων» καμερών της Τροχαίας, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο ψηφιακού ελέγχου της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αθήνας, με στόχο την καταγραφή και βεβαίωση τροχαίων παραβάσεων.

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών καταγράφηκαν περίπου 2.500 παραβάσεις, με τις περισσότερες να αφορούν υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

«Ψηφιακοί τροχονόμοι» στους δρόμους: Χιλιάδες παραβάσεις κατέγραψαν οι έξυπνες κάμερες

Οι πρώτες οκτώ κάμερες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Πανεπιστημίου, Μεσογείων, Συγγρού, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και Κηφισίας.

Το σύστημα αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μπορεί να εντοπίζει παραβάσεις όπως η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας και η παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη. Ενδεικτικά, στη λεωφόρο Συγγρού έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις οδηγών που κινούνταν με κινητό στο χέρι.

Σύμφωνα με τον συνολικό σχεδιασμό, το νέο δίκτυο επιτήρησης θα περιλαμβάνει περίπου 3.000 κάμερες. Από αυτές, 2.000 θα τοποθετηθούν σε σταθερά σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, 500 θα εγκατασταθούν σε λεωφορεία για τον έλεγχο της κίνησης στις λεωφορειολωρίδες, ενώ η Περιφέρεια Αττικής θα προσθέσει επιπλέον 388 κάμερες για την παρακολούθηση της ταχύτητας.

Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, από τα μέσα Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων προστίμων στους παραβάτες, μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής κλήσεων. Οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής ενημέρωσης για την παράβαση, υποβολής ένστασης εντός 13 ημερών, καθώς και προγραμματισμού ραντεβού με αρμόδιο αξιωματικό, ενώ η ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυθημερόν με μήνυμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:41 Χειροπέδες στην Πάτρα για ηρωίνη και δεκάδες φαρμακευτικά δισκία
10:40 Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν
10:38 Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός πυραύλου
10:37 Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία 2.000 ευρώ στο Αγρίνιο
10:31 Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του
10:29 Άνω Λιόσια: Τέσσερα παράνομα όπλα σε οικία
10:26 Διακινούσε ναρκωτικά από Ζάκυνθο στην Ηλεία, πιάστηκε στην Κυλλήνη
10:26 Υπόμνημα καταθέτει η Αχαϊκή
10:19 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη
10:18 Φωτιά σε Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Οι πέντε σημαντικές αλλαγές για εργαζόμενους το 2026
10:08 Λονδίνο: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την σύζυγό του, έξι συλλήψεις ΦΩΤΟ
10:00 ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιόρτασαν οι δημοσιογράφοι της Ρόδου
9:58 Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για «ανοικτούς» δρόμους από τους αγρότες και το «κλείσιμο» από την Τροχαία
9:55 Προσφορά τροφίμων από την Λέσχη 4χ4 Πάτρας
9:49 Γυμναστική για Μακρόν μαζί με Γάλλους στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ
9:49 «Ελ. Βενιζέλος»: Ρεκόρ όλων των εποχών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: 34 εκατ. επιβάτες το 2025
9:40 Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
9:39 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ