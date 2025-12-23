«Ψηφιακοί τροχονόμοι» στους δρόμους: Χιλιάδες παραβάσεις κατέγραψαν οι έξυπνες κάμερες

Σταδιακά σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα «έξυπνων» καμερών της Τροχαίας, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο ψηφιακού ελέγχου της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αθήνας, με στόχο την καταγραφή και βεβαίωση τροχαίων παραβάσεων.

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών καταγράφηκαν περίπου 2.500 παραβάσεις, με τις περισσότερες να αφορούν υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Οι πρώτες οκτώ κάμερες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Πανεπιστημίου, Μεσογείων, Συγγρού, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και Κηφισίας.

Το σύστημα αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μπορεί να εντοπίζει παραβάσεις όπως η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας και η παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη. Ενδεικτικά, στη λεωφόρο Συγγρού έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις οδηγών που κινούνταν με κινητό στο χέρι.

Σύμφωνα με τον συνολικό σχεδιασμό, το νέο δίκτυο επιτήρησης θα περιλαμβάνει περίπου 3.000 κάμερες. Από αυτές, 2.000 θα τοποθετηθούν σε σταθερά σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, 500 θα εγκατασταθούν σε λεωφορεία για τον έλεγχο της κίνησης στις λεωφορειολωρίδες, ενώ η Περιφέρεια Αττικής θα προσθέσει επιπλέον 388 κάμερες για την παρακολούθηση της ταχύτητας.

Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, από τα μέσα Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων προστίμων στους παραβάτες, μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής κλήσεων. Οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής ενημέρωσης για την παράβαση, υποβολής ένστασης εντός 13 ημερών, καθώς και προγραμματισμού ραντεβού με αρμόδιο αξιωματικό, ενώ η ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυθημερόν με μήνυμα.

