Ψηφιακός κόσμος και παγίδες: Τι προτείνει η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στους πολίτες για να προστατευτούν

Ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, αλλά η αύξηση των κυβερνοαπειλών προκαλεί ανησυχία. Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος (ΔΙΔΙΚ), Ταξίαρχος Βασίλης Μπερτάνος, παρουσίασε τις κύριες προκλήσεις και τα μέτρα προστασίας των πολιτών.

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος χειρίζεται υποθέσεις διαδικτυακών εγκλημάτων, που αυξάνονται ραγδαία: από 3.120 υποθέσεις το 2017, έφτασαν τις 13.379 το 2024, ενώ για το 2025 ήδη ξεπερνούν τις 15.000. Στην κορυφή βρίσκονται οι διαδικτυακές απάτες, όπως το phishing, οι επενδυτικές απάτες και η «CEO Fraud», όπου χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη για να εξαπατηθούν επιχειρηματίες.

Ακόμα η ΔΙΔΙΚ καλείται να διερευνήσει υποθέσεις ransomware όπου οι κυβερνοεγκληματίες μέσω κακόβουλου λογισμικού κρυπτογραφούν τα αρχεία ενός χρήστη και στη συνέχεια απαιτούν την καταβολή λύτρων προκειμένου να δώσουν το κλειδί αποκρυπτογράφησης των αρχείων του.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα παιδιά, καθώς πλατφόρμες παιχνιδιών και κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να αποτελέσουν πεδίο εκμετάλλευσης. Η ΔΙΔΙΚ προτείνει γονικούς ελέγχους, καθορισμό ορίων οθόνης και χρήση εφαρμογών προστασίας όπως το «safe youth».

Για την προστασία των παιδιών, ο διευθυντής της ΔΙΔΙΚ προτρέπει τους γονείς να μιλούν ανοιχτά στα παιδιά για τους κινδύνους του διαδικτύου, να παρατηρούν τυχόν ώρες απομόνωσης μπροστά στον υπολογιστή, να θέτουν γονικούς ελέγχους, να γνωρίζουν τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν και να ορίζουν κανόνες σχετικά με τον χρόνο οθόνης.

Επιπρόσθετα τα παιδιά και οι νέοι μπορούν να εγκαταστήσουν στο κινητό τους την εφαρμογή «safe youth» , που παρέχει ενημέρωση και προστασία και μπορεί μέσω αυτής να επικοινωνήσουν άμεσα με την ΕΛΑΣ σε περίπτωση κινδύνου.

Ο κ. Μπερτάνος συμβουλεύει όσους υφίστανται σεξουαλικό εκβιασμό (sextortion) να απευθύνονται άμεσα στη ΔΙΔΙΚ και να μην υποκύπτουν, καθώς -όπως τόνισε- οι εκβιαστές συνεχίζουν να ζητούν χρήματα όσο το θύμα ανταποκρίνεται.

Η υπηρεσία δίνει έμφαση στην open source intelligence (OSINT) για την παρακολούθηση ψεύτικων λογαριασμών (bots) που χειραγωγούν την κοινή γνώμη ή διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις.

Μέσα από την οpen source intelligence, η ΔΙΔΙΚ προσπαθεί να εντοπίσει την ολοένα και αυξανόμενη δραστηριότητα αυτοματοποιημένων ψεύτικων λογαριασμών (bots) κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αποσκοπούν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την αλλοίωση της δημόσιας συζήτησης.

Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και πλατφόρμες διαδικτύου είναι κρίσιμη, καθώς οι δράστες μπορούν να ενεργούν από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Η ΔΙΔΙΚ συμμετέχει σε ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις και έχει άμεσες γραμμές επικοινωνίας με μεγάλες πλατφόρμες και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Πώς μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες:

Τηλεφωνικά: 11188

Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Twitter: @CyberAlertGR

Μέσω gov.gr → Πολίτης και Καθημερινότητα → Καταγγελίες → Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Εφαρμογή για κινητά: CYBERΚΙD

Η ΔΙΔΙΚ διοργάνωσε το 2024 827 ενημερωτικές εκδηλώσεις, με συμμετοχή περίπου 130.000 πολιτών, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης για τις σύγχρονες απειλές στο διαδίκτυο.

