Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ: Πολιτικές αναφορές στο Πολυτεχνείο στη διάρκεια της συζήτησης

Με φόντο την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου και τις αναφορές των βουλευτών στο νόημα της ημέρας, η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υφυπουργού στον πρωθυπουργό για τη λειτουργία και τον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΡΤ.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ: Πολιτικές αναφορές στο Πολυτεχνείο στη διάρκεια της συζήτησης
17 Νοέ. 2025 14:32
Pelop News

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο του υφυπουργού στον πρωθυπουργό για την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε.), το οποίο ενσωματώνει και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT).
Υπέρ του σχεδίου νόμου ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ενώ ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Η συζήτηση διεξήχθη υπό τη σκιά της επέτειου του Πολυτεχνείου, με τους εισηγητές όλων των κομμάτων να συνδέουν τις τοποθετήσεις τους με το ιστορικό μήνυμα της 17ης Νοεμβρίου.

Οι τοποθετήσεις των εισηγητών

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη αναφέρθηκε στους αγώνες του λαού και της νεολαίας ενάντια στη δικτατορία, υπογραμμίζοντας ότι «52 χρόνια μετά, οι μνήμες εκείνων των ηρωικών ημερών παραμένουν ζωντανές και αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές». Τόνισε ακόμη πως «το Κοινοβούλιο, που η Χούντα είχε κλείσει, είναι το σύμβολο της Δημοκρατίας που πρέπει να περιφρουρήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Από το ΠΑΣΟΚ, ο εισηγητής Δημήτρης Μπιάγκης χαρακτήρισε τη 17η Νοέμβρη «ημέρα περισυλλογής και σεβασμού», τονίζοντας ότι η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να συνεδριάσει σήμερα. Κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία για «διεκπεραιωτισμό αντί για τιμητικό συμβολισμό» απέναντι στη σημασία της ημέρας.

Η αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, τόνισε ότι η επέτειος του Πολυτεχνείου «δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης, αλλά μια υπενθύμιση ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη». Πρόσθεσε πως «είναι αστοχία να μετατρέπεται η ημέρα αυτή σε μια απλή εργάσιμη μέρα με συνεδριάσεις Επιτροπών».

Από το ΚΚΕ, ο Γιάννης Δελλής κάλεσε όλους «να δώσουν το παρόν στη μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία», τονίζοντας: «Τιμή και δόξα στο Πολυτεχνείο και στους νεκρούς του».

Η Θεανώ Φωτίου από τη Νέα Αριστερά σημείωσε πως το κόμμα της είχε ζητήσει να μη συνεδριάσει η Επιτροπή ανήμερα της εξέγερσης, επισημαίνοντας ότι «το σύνθημα ‘Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία’ παραμένει ζωντανό και επίκαιρο».

Τέλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς μίλησε για το Πολυτεχνείο ως «μήνυμα εθνικής ενότητας και θεμέλιο της Δημοκρατίας», τονίζοντας πως «οι αγώνες των εξεγερμένων τιμώνται με σεβασμό στα δημοκρατικά ιδεώδη και την ελευθερία του ελληνικού λαού».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ρεκόρ και κομματικό «θαύμα»
17:51 Σε αγνοούμενο τουρίστα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Μαγνησίας
17:47 Πρόοδος στη Νεφρολογία: Νέες Θεραπείες και Φιλόδοξοι Στόχοι για το 2050
17:39 Ρωσία: Ο πρώην πρωθυπουργός Μιχαήλ Κασιάνοφ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των «τρομοκρατών»
17:32 Χαμάς: Γιατί απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, τι υποστηρίζει
17:26 «Όταν τα βάζεις δεν θα σε ελέγχει κάποιος ρε φίλε που βάζεις αυτά τα λεφτά;», διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες
17:11 «Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»! Το…προξενιό του Δημοσθένη από την Κεφαλονιά
17:08 Το «χαράτσι» του 2% για τον ΕΔΟΕΑΠ και η προσωπική επίθεση στον Πρόεδρο του ΣΗΠΕ
17:00 Αιγιάλεια: Ευθεία κόντρα Δήμου και Συλλόγου Τέμενης για το καταφύγιο ζώων
16:53 Κριτική για τη νέα ποιητική συλλογή του Δημοσθένη Δαββέτα «Πανδημία Αγάπης»
16:52 Πυροβόλησαν παίκτη του NFL στο κέντρο του Μανχάταν ΒΙΝΤΕΟ
16:44 Ιταλία: Λήστεψαν αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης ΒΙΝΤΕΟ
16:36 «Καρφί» Μακρόν για Τραμπ: «Υποψήφιοι πρόεδροι υπόσχονταν να λήξουν τον πόλεμο σε 24 ώρες, η πραγματικότητα ήταν άλλη»
16:28 Πορεία μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές
16:24 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη – Μετά μετά από μήνυση του Κώστα Βαξεβάνη
16:16 Αύριο Τρίτη η ημερίδα «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο
16:07 Η OB Streem ανακοίνωσε την εξαγορά της Med FRIGO – Συμφωνία σταθμός στα logistics
15:59 Βορίζια: Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι
15:52 Για «Τσιπρολογία» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίδραση Μαρινάκη στις δηλώσεις Θρασκιά
15:40 Συνελήφθη 40χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος με κοκαΐνη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ