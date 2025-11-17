Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ: Πολιτικές αναφορές στο Πολυτεχνείο στη διάρκεια της συζήτησης

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο του υφυπουργού στον πρωθυπουργό για την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε.), το οποίο ενσωματώνει και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT).

Υπέρ του σχεδίου νόμου ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ενώ ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Η συζήτηση διεξήχθη υπό τη σκιά της επέτειου του Πολυτεχνείου, με τους εισηγητές όλων των κομμάτων να συνδέουν τις τοποθετήσεις τους με το ιστορικό μήνυμα της 17ης Νοεμβρίου.

Οι τοποθετήσεις των εισηγητών

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη αναφέρθηκε στους αγώνες του λαού και της νεολαίας ενάντια στη δικτατορία, υπογραμμίζοντας ότι «52 χρόνια μετά, οι μνήμες εκείνων των ηρωικών ημερών παραμένουν ζωντανές και αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές». Τόνισε ακόμη πως «το Κοινοβούλιο, που η Χούντα είχε κλείσει, είναι το σύμβολο της Δημοκρατίας που πρέπει να περιφρουρήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Από το ΠΑΣΟΚ, ο εισηγητής Δημήτρης Μπιάγκης χαρακτήρισε τη 17η Νοέμβρη «ημέρα περισυλλογής και σεβασμού», τονίζοντας ότι η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να συνεδριάσει σήμερα. Κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία για «διεκπεραιωτισμό αντί για τιμητικό συμβολισμό» απέναντι στη σημασία της ημέρας.

Η αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, τόνισε ότι η επέτειος του Πολυτεχνείου «δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης, αλλά μια υπενθύμιση ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη». Πρόσθεσε πως «είναι αστοχία να μετατρέπεται η ημέρα αυτή σε μια απλή εργάσιμη μέρα με συνεδριάσεις Επιτροπών».

Από το ΚΚΕ, ο Γιάννης Δελλής κάλεσε όλους «να δώσουν το παρόν στη μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία», τονίζοντας: «Τιμή και δόξα στο Πολυτεχνείο και στους νεκρούς του».

Η Θεανώ Φωτίου από τη Νέα Αριστερά σημείωσε πως το κόμμα της είχε ζητήσει να μη συνεδριάσει η Επιτροπή ανήμερα της εξέγερσης, επισημαίνοντας ότι «το σύνθημα ‘Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία’ παραμένει ζωντανό και επίκαιρο».

Τέλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς μίλησε για το Πολυτεχνείο ως «μήνυμα εθνικής ενότητας και θεμέλιο της Δημοκρατίας», τονίζοντας πως «οι αγώνες των εξεγερμένων τιμώνται με σεβασμό στα δημοκρατικά ιδεώδη και την ελευθερία του ελληνικού λαού».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



