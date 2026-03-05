Ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

Διακομματική πρόταση ζητά έγκριση του Κογκρέσου για συνέχιση των επιχειρήσεων – Χαμηλές οι πιθανότητες έγκρισης μετά το «όχι» της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών

Ψηφοφορία για τον περιορισμό των εξουσιών του προέδρου των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν πραγματοποιείται σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις πιθανότητες έγκρισης της πρότασης να εμφανίζονται περιορισμένες.

Η ψηφοφορία έρχεται μία ημέρα μετά την απόρριψη παρόμοιας πρωτοβουλίας από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και αφορά σχέδιο που κατέθεσαν ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι και ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα.

Το σχέδιο προβλέπει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να λάβει ρητή άδεια από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών προτού συνεχίσει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνη.

Οι αντιδράσεις των Δημοκρατικών

Πολλοί Δημοκρατικοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην επαναβεβαίωση του θεσμικού ρόλου του Κογκρέσου, το οποίο σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα είναι το μόνο όργανο που έχει την αρμοδιότητα να κηρύσσει πόλεμο.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι παρέκαμψε το Κογκρέσο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε εσκεμμένα να λάβει την άδεια του Κογκρέσου για αυτόν τον πόλεμο που επέλεξε, έναν πόλεμο που έχει ήδη επεκταθεί σε περισσότερες από δέκα χώρες της Μέσης Ανατολής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το νομικό πλαίσιο

Παρότι το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα κήρυξης πολέμου, ο War Powers Resolution (1973) επιτρέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να διατάσσει περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως όταν υπάρχει επίθεση κατά της χώρας.

Το υπό συζήτηση ψήφισμα ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από «μη εξουσιοδοτημένες εχθροπραξίες» στο Ιράν, εκτός αν υπάρξει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο.

Οι αντιδράσεις των Ρεπουμπλικανών

Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους Ρεπουμπλικανούς. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, χαρακτήρισε την πρόταση «επικίνδυνη ιδέα» που, όπως είπε, «θα ισχυροποιούσε τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών».

Από την πλευρά του, ο Τόμας Μάσι υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι στόχος της είναι να αποκαταστήσει τη συνταγματική ισορροπία εξουσιών.

«Στο Σύνταγμά μας, η εξουσία κήρυξης πολέμου ανήκει αποκλειστικά στο Κογκρέσο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να επιχειρούν με σαφώς καθορισμένη αποστολή και πολιτική εντολή.

