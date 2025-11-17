Ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προγραμματίζει για σήμερα ψηφοφορία σε σχέδιο απόφασης που ενστερνίζεται το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, υπό την έντονη πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση προβλέπει την εγκαθίδρυση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, με τις ΗΠΑ να προειδοποιούν ότι η απόρριψή της μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο έχει υποστεί πολλαπλές τροποποιήσεις ύστερα από μαραθώνιες συνομιλίες, βασίζεται στο πλάνο Τραμπ που κατέστησε δυνατή την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός από τις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η σύγκρουση ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, το κείμενο εξουσιοδοτεί τη σύσταση Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), η οποία θα έχει εξουσία να χρησιμοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η δύναμη θα συνεργαστεί με Ισραήλ και Αίγυπτο για την ασφάλεια των συνόρων, θα προωθήσει την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, τον αφοπλισμό ένοπλων ομάδων, την προστασία αμάχων και την εκπαίδευση παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται η σύνθεσή της.

Το σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ, που αποτέλεσε τη βάση της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς τον προηγούμενο μήνα, προβλέπει επίσης τη δημιουργία «Επιτροπής Ειρήνης» υπό την προεδρία του Τραμπ, με θητεία έως το τέλος του 2027. Σε αντίθεση με προγενέστερες εκδοχές, η τρέχουσα πρόταση, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (μεσάνυχτα Ελλάδας), αναφέρεται σε πιθανή μελλοντική παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κράτος, υπό την προϋπόθεση μεταρρυθμίσεων στην Παλαιστινιακή Αρχή και ανοικοδόμησης της Γάζας.

Η προοπτική αυτή απορρίπτεται από το Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι η αντίθεση σε παλαιστινιακό κράτος παραμένει αμετάβλητη.

Η Ρωσία, έχοντας καταθέσει εναλλακτικό σχέδιο, επικρίνει το αμερικανικό κείμενο ως ανεπαρκές στην προώθηση της λύσης δύο κρατών, στην οποία παραμένει δεσμευμένη. Το ρωσικό σχέδιο αποφεύγει την εξουσιοδότηση επιτροπής ειρήνης ή άμεσης στρατιωτικής δύναμης, ζητώντας από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να προτείνει επιλογές για το μέλλον.

Αμερικανικά στελέχη χαρακτηρίζουν τις ρωσικές ενέργειες ως απόπειρα σποράς διχόνοιας, εντείνοντας τις προσπάθειες για εξασφάλιση πλειοψηφίας. Ο Αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Γουόλτς, σε άρθρο του στη Washington Post, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αντίθεση ισοδυναμεί με υποστήριξη της Χαμάς ή επανέναρξης του πολέμου.

Η Ουάσιγκτον δημοσιοποίησε κοινή δήλωση με Κατάρ, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ιορδανία και Τουρκία, υπογραμμίζοντας την ευρεία στήριξη. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι, παρά τις αντιδράσεις από Ρωσία και Κίνα για ασάφειες στην εντολή της δύναμης και της επιτροπής, η απόρριψη είναι απίθανη. Ο Ρίτσαρντ Γκόουαν του International Crisis Group σημειώνει ότι η Μόσχα γνωρίζει την πιθανή υποστήριξη από αραβικές χώρες και ενδέχεται να επιλέξει αποχή, μαζί με την Κίνα, αφήνοντας τις ΗΠΑ να φέρουν το βάρος της υλοποίησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



