Ψηλορείτης: Αίσιο τέλος στην επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ατόμων από τον πάγο

Αίσια έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Ψηλορείτη, για τον απεγκλωβισμό τριών πολιτών. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε λόγω της έντονης παρουσίας πάγου στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της πορείας τους.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε περίπου στις 05:00 το πρωί, όταν ελήφθη ειδοποίηση για το περιστατικό στην περιοχή Λάκκος Μυγερού. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ένα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο υπαλλήλους.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με επιτυχία τους τρεις επιβάτες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα Ανώγεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική συνδρομή.

