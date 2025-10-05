Ψυχολόγοι μιλούν για τα στοιχεία που μισούν όλοι κρυφά στους φίλους τους

Ακόμα και στις πιο στενές φιλίες μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, αλλά η πολιτική, η διαρκής φλυαρία και η κακή επικοινωνία είναι κοινά σημεία διαφωνίας ακόμα και μεταξύ κολλητών, υποστηρίζουν ειδικοί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Donna Morgan, ψυχολόγος και σύμβουλος σχέσων, δήλωσε στη Metro ότι η έλλειψη αμοιβαιότητας συναισθημάτων -μια μονόπλευρη φιλία- μπορεί να προκαλέσει «δυσαρέσκεια».

«Μια φιλία όπου το ένα άτομο αισθάνεται συνεχώς ότι βάζει περισσότερα στη σχέση, είτε συναισθηματικά είτε από άποψη προσπάθειας, μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα δυσαρέσκειας και υποτίμησης», είπε.

Η αστάθεια ή η αναξιοπιστία -μέσω χρόνιων ακυρώσεων της τελευταίας στιγμής ή αθετημένων υποσχέσεων- μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ρήξη λόγω της διάβρωσης της εμπιστοσύνης, που αποτελεί την ουσία μιας σταθερής φιλίας.

Ακόμη χειρότερα, μια εγωκεντρική φίλη ή ένας εγωιστής φίλους, που παρουσιάζει σημάδια ναρκισσισμού, μπορεί να σας κάνει να νιώθετε «ασήμαντοι».

«Όταν το ένα άτομο της φιλίας κυριαρχεί συστηματικά στις συζητήσεις, εστιάζοντας κυρίως στις δικές του εμπειρίες και δείχνοντας ελάχιστο ενδιαφέρον για τους άλλους, μπορεί να αφήσει τους φίλους του να αισθάνονται ότι δεν ακούγονται και ότι είναι ασήμαντοι», δήλωσε η Morgan, η οποία πρόσθεσε ότι οι διαφορετικές ή εξελισσόμενες αξίες με την πάροδο του χρόνου μπορούν να προκαλέσουν τη διάλυση μιας φιλίας.

«Η πολιτική», σημείωσε η θεραπεύτρια Jenny Warwick, «είναι επίσης “πολωτικό ζήτημα”, ειδικά αν η συζήτηση ή ο διάλογος δεν μπορεί να διεξαχθεί ισότιμα και με ευαισθησία».

«Το να ακούτε ενεργά την οπτική γωνία του φίλου σας είναι μια καλή αρχή», συμβούλευσε η Warwick. «Επιδιώξτε να κατανοήσετε την άποψή των άλλων πριν απαντήσετε».

Η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για μια υγιή φιλία – αλλά μπορεί γρήγορα να προκαλέσει την επιδείνωση μιας σχέσης αν και τα δύο μέρη δεν μπορούν να εκφράσουν επαρκώς τα συναισθήματά τους.

«Για παράδειγμα, μπορεί να προτιμάτε να μιλάτε άμεσα και ευθέως, ενώ ο φίλος σας να αρέσκεται σε μια πιο διακριτική προσέγγιση», εξήγησε η Warwick, η οποία συμβούλευσε τους ανθρώπους να δίνουν στους φίλους τους την πλήρη προσοχή τους, όταν συζητούν και να δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό.

«Η καλύτερη αρχή είναι να ξεκινήσετε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με τον φίλο σας σχετικά με τις διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας σας. Εξηγήστε τις προτιμήσεις σας και ρωτήστε τους για τις δικές τους».

«Η μη ακρόαση των συμβουλών ενός φίλου θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια», σύμφωνα με τη σύμβουλο Abigail Holman, η οποία περιέγραψε μια κατάσταση στην οποία ο ένας φίλος βασίζεται σταθερά στον άλλο για συναισθηματική υποστήριξη, αλλά ποτέ δεν τον εμπιστεύεται αρκετά ώστε να ακολουθήσει την καθοδήγησή του.

«Αυτή η δυναμική μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι ο ένας φίλος βρίσκεται σε έναν συνεχή ρόλο διάσωσης, ενώ ο άλλος μπορεί να αισθάνεται σαν αβοήθητο θύμα, κάτι που μπορεί να είναι συναισθηματικά εξαντλητικό και για τους δύο», εξήγησε.

«Όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση ή και δυσαρέσκεια, επηρεάζοντας αρνητικά και τους δύο φίλους. Ο φίλος που αναζητά βοήθεια μπορεί να δυσκολεύεται να εμπιστευτεί τον εαυτό του, αν βρίσκει διαρκώς λύσεις στους άλλους, ενώ εκείνος που προσφέρει τις συμβουλές του μπορεί να νιώθει συναισθηματική εξάντληση και ματαίωση, ειδικά αν οι συμβουλές τους δεν εισακούονται».

