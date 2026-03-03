Πτήσεις Ευρώπη – Ασία: Άνοδος τιμών μετά το κλείσιμο αεροδρομίων στη Μέση Ανατολή

Μεγάλοι αεροπορικοί κόμβοι του Κόλπου, μεταξύ αυτών και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντουμπάι, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετεί περισσότερες από 1.000 πτήσεις ημερησίως, παρέμεναν κλειστοί για τέταρτη ημέρα

03 Μαρ. 2026 14:27
Pelop News

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στις συνδέσεις μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, μετά το κλείσιμο βασικών αεροδρομίων και εναέριων χώρων στη Μέση Ανατολή εξαιτίας της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Σε ιστοσελίδες αεροπορικών εταιρειών, αρκετά δημοφιλή δρομολόγια εμφανίζονται πλήρως κρατημένα για διαδοχικές ημέρες.

Μεγάλοι αεροπορικοί κόμβοι του Κόλπου, μεταξύ αυτών και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντουμπάι, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετεί περισσότερες από 1.000 πτήσεις ημερησίως, παρέμεναν κλειστοί για τέταρτη ημέρα. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε αισθητά τη διαθέσιμη χωρητικότητα σε βασικές διαδρομές, όπως η σύνδεση Αυστραλίας – Ευρώπης, όπου εταιρείες όπως η Emirates και η Qatar Airways διατηρούν σημαντικό μερίδιο.

Αυξημένη ζήτηση για εναλλακτικές διαδρομές

Η αυστραλιανή Flight Centre Travel Group ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της κρίσης καταγράφεται αύξηση 75% στις τηλεφωνικές κλήσεις προς τα καταστήματα και τις γραμμές υποστήριξης. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Άντριου Σταρκ, οι επιβάτες αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετάβασης προς το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιλέγοντας διαδρομές μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης ή άλλων ασιατικών κόμβων, καθώς και μέσω Βόρειας Αμερικής, με ενδιάμεσους σταθμούς όπως το Χιούστον.

Αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν απευθείας πτήσεις μεταξύ Ασίας και Ευρώπης προσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους ώστε να αποφύγουν τους κλειστούς εναέριους χώρους. Οι εναλλακτικές πορείες περιλαμβάνουν διαδρομές βόρεια μέσω Καυκάσου και Αφγανιστάν ή νοτιότερα μέσω Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας και Ομάν.

Επιπτώσεις στο κόστος

Οι παρακάμψεις συνεπάγονται μεγαλύτερη διάρκεια πτήσεων και αυξημένη κατανάλωση καυσίμων. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου, γεγονός που επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών. Υπό αυτές τις συνθήκες, εκτιμάται ότι οι ναύλοι ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα το επόμενο διάστημα, εφόσον συνεχιστούν οι περιορισμοί στη Μέση Ανατολή.

